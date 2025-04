Schwere Entscheidung bei 1860: Glöckner muss Spieler aus dem Kader streichen

In der 3. Liga steht ein Highlight-Spiel an: Der TSV 1860 München gastiert bei Hansa Rostock. Patrick Glöckner muss einen Profi aus dem Kader streichen.

Der sportliche Höhenflug der Münchner geriet dadurch zuletzt etwas in den Hintergrund. Zur Erinnerung: 1860 gewann seine letzten vier Spiele in der 3. Liga. Mit einem Sieg bereits am Freitag gegen Hansa Rostock können die Löwen nochmal gehörig Druck auf die Konkurrenz im Aufstiegsrennen machen. Dafür kann Patrick Glöckner fast alle Spieler einsetzen. Nur Morris Schröter und Florian Bähr fehlen verletzungsbedingt, David Philipp ist gesperrt.

Im Spiel gegen Rostock wird Glöckner in der Offensive wohl keine Experimente wagen. Er wird wohl die derzeit formstärksten Löwen aufbieten: Julian Guttau, Soichiro Kozuki, Dickson Abiama und Patrick Hobsch sind aktuell in bestechender Form. Auch ohne Volland spielte die Löwen-Offensive stark auf: In den letzten vier Spielen traf kein Team in der 3. Liga häufiger als die Löwen (12 Tore).

Auch die Schaltzentrale der Löwen überzeugte zuletzt, wäre aber fast auseinandergebrochen. Tunay Deniz plagten Schmerzen, bereits am Mittwoch trainierte er aber wieder voll mit. Der 31-Jährige wird voraussichtlich erneut neben Thore Jacobsen beginnen. Alternativen stünden Philipp Maier und Tim Kloss bereit.

Lukas Reich droht die Bank – Wen streicht Glöckner gegen Rostock aus dem Kader?

Die einzige Änderung im Vergleich zum Spiel gegen Alemannia Aachen dürfte es in der Abwehr geben. Neben Tim Danhof, Sean Dulic und Jesper Verlaat bekam letztes Wochenende Leroy Kwadwo die Chance. Da Anderson Lucoqui aber nach seiner Gelb-Sperre wieder einsatzbereit ist, kehrt er vermutlich in die Startelf zurück. Heißt im Umkehrschluss, dem umworbenen Lukas Reich droht nach 90 Minuten Ersatzbank gegen Aachen erneut ein Bankplatz.

Eng für einen Kaderplatz dürfte es wieder für Raphael Schifferl werden, der zuletzt bei der Bayernliga-Reserve des TSV 1860 spielte. Beruft Glöckner den Innenverteidiger wieder, könnten Max Reinthaler, Marlon Frey oder Mike Gevorgyan aus dem Kader rutschen. Dem Junglöwen wäre es wohl am einfachsten zu vermitteln, aber positionsgetreu dürfte es eher einen Defensivspieler erwischen. (btfm)