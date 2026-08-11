„Schwere Auswärtsspiele“: Oberau/Farchant warnt vor anstehender Saison

Die Spielgemeinschaft Oberau/Farchant ist in die A-Klasse 6 abgestiegen. Trainer Jan Tischer nennt den direkten Wiederaufstieg dennoch nicht als Ziel.
Fassungslosigkeit beschreibt das Gefühl der Farchanter und Oberauer vor zweieinhalb Monaten wohl am besten. Jan Tischer bezeichnete die 0:1-Niederlage am letzten Spieltag der Kreisklasse und den damit verbundenen Abstieg sogar als den bittersten Moment seiner Trainerkarriere. Schon damals dürfte ihm bewusst gewesen sein, wie schwer dieser Rückschritt wiegt. Denn der Abstieg lässt sich nicht mal eben als Betriebsunfall abtun – und seine Folgen werden die Fußballer nur langsam beheben können. „Wir haben die Köpfe schon hängen lassen, aber langsam sieht’s wieder gut aus.“
In einem Punkt sind sich die Trainer in diesem Jahr einig: Die A-Klasse 6 hat es in sich. Entsprechend hütet sich Tischer davor, ein konkretes Ziel oder gar den direkten Wiederaufstieg auszurufen. „Da gibt es mit Sicherheit nichts von uns. Es sind brutal viele schwere Auswärtsspiele. Außerdem wird auch ein anderer Fußball gespielt als in der Kreisklasse, woran wir uns erst gewöhnen müssen.“
Zunächst will sich die Spielgemeinschaft in der neuen Liga akklimatisieren und die Situation in der Winterpause neu bewerten. Die Favoritenrolle sieht Tischer ohnehin zunächst bei anderen. Allen voran nennt er den FC Kochelsee-Schlehdorf und die SG Hungerbach. „Aber die Leistungsdichte ist in der ganzen Liga stark. Auch mit den Aufsteigern ist zu rechnen.“
Trotz aller Vorsicht vergisst bei der SG aber niemand die eigene Stärke. Mut macht zudem die Vorbereitung. Im Kreispokal setzte es zwar eine knappe Niederlage gegen Benediktbeuern. Die Generalprobe vor dem Ligaauftakt gelang jedoch mit einem Remis gegen Unterammergau. Tischer ist zufrieden: „Spielerisch sind wir schon sehr weit, das sieht wirklich gut aus.“ Mit Felix Hochsam und Felix Ursu stehen ihm zwei „sehr talentierte Jungs“ zur Verfügung, die ihm zusätzliche Möglichkeiten eröffnen.