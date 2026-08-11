„Schwere Auswärtsspiele“: Oberau/Farchant warnt vor anstehender Saison

Rechnet mit einer starken Liga: SG-Trainer Jan Tischer. – Foto: Oliver Rabuser

Fassungslosigkeit beschreibt das Gefühl der Farchanter und Oberauer vor zweieinhalb Monaten wohl am besten. Jan Tischer bezeichnete die 0:1-Niederlage am letzten Spieltag der Kreisklasse und den damit verbundenen Abstieg sogar als den bittersten Moment seiner Trainerkarriere. Schon damals dürfte ihm bewusst gewesen sein, wie schwer dieser Rückschritt wiegt. Denn der Abstieg lässt sich nicht mal eben als Betriebsunfall abtun – und seine Folgen werden die Fußballer nur langsam beheben können. „Wir haben die Köpfe schon hängen lassen, aber langsam sieht’s wieder gut aus.“

In einem Punkt sind sich die Trainer in diesem Jahr einig: Die A-Klasse 6 hat es in sich. Entsprechend hütet sich Tischer davor, ein konkretes Ziel oder gar den direkten Wiederaufstieg auszurufen. „Da gibt es mit Sicherheit nichts von uns. Es sind brutal viele schwere Auswärtsspiele. Außerdem wird auch ein anderer Fußball gespielt als in der Kreisklasse, woran wir uns erst gewöhnen müssen.“