Der ETB gastiert beim SV Biemenhorst. – Foto: Markus Becker

Schwere Auswärtspartie für den ETB Schwarz-Weiß Essen Nach dem ersten Saisonsieg in der Oberliga Niederrhein am letzten Wochenende gegen den SV Sonsbeck, möchte der ETB Schwarz-Weiß Essen den Schwung mitnehmen und auch beim SV Biemenhorst einen Dreier landen. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein ETB SW Essen Biemenhorst

Das wird aber kein leichtes Unterfangen für das Team vom Uhlenkrug, denn Biemenhorst ist stark in die neue Spielzeit gestartet und konnte sein bisher einziges Heimspiel deutlich mit 6:2 gegen den FC Büderich gewinnen. Die Partie wird am Sonntag um 15.15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz der Intersport-Pieron-Arena (Birkenallee 58, 46395 Bocholt) angepfiffen.

Intensive Auswärtsfahrt Vor drei Jahren kickte der SV Biemenhorst noch in der Bezirksliga, schaffte dann aber zwei Aufstiege hintereinander und spielt seit der letzten Saison erstmalig in der Oberliga Niederrhein. Die Spielzeit 2024/25 beendete das Biemenhorster-Team als Aufsteiger auf einem guten elften Tabellenplatz. In die neue Saison ist der SV erfolgreich gestartet und hat nach drei Spielen bereits sechs Zähler auf dem Konto. Trainiert wird die Mannschaft vom Niederrhein seit dem Sommer von Daniel Beine. Der 37-jährige Coach war zuvor sechs Jahre lang als Trainer beim Bezirksligisten Viktoria Goch tätig.

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst ETB Schwarz-Weiß Essen ETB SW Essen 15:15 PUSH ETB-Coach Dennis Czayka sagt zur kommenden Partie: „Am Sonntag wartet in Biemenhorst ein schwieriges Auswärtsspiel, mit viel Intensität und Stimmung, auf uns. Der Gegner kommt mit sehr viel Geschwindigkeit, das wissen wir, und hat in den ersten beiden Spielen einen guten Start hingelegt. Biemenhorst ist ein unangenehmer Gegner, da brauchen wir eine gute Organisation und genauso viel Intensität in der Defensive, wie wir sie gegen Sonsbeck gezeigt haben. Unsere Ausfälle sind ärgerlich und schmerzen uns, aber wir haben viele Jungs, die im Training Gas geben und auf ihre Chance warten. Wir müssen am Sonntag etwas verändern, und das ist natürlich eine Chance für diese Spieler, denen ich aber voll vertraue.“