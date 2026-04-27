Schwere Auswärtsniederlage in Büsbach

Der FC Walheim musste sich in einem intensiven und schwierigen Auswärtsspiel in Büsbach mit 3:5 (1:2) geschlagen geben. Von Beginn an entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der beide Mannschaften immer wieder zu guten Chancen kamen.

Walheim zeigte offensiv ordentliche Ansätze, ließ jedoch zu viele Möglichkeiten ungenutzt. Die Gastgeber hingegen nutzten vor allem ihre Standardsituationen konsequent aus – ein entscheidender Unterschied in diesem Spiel. Zudem verteidigte Walheim in diesen Situationen nicht konsequent genug.