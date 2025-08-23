SCHWERE AUSWÄRTSHÜRDE FÜR DIE FROMM-ELF

Der 2. Spieltag der Saison 25/26 und die Neuendorfer Borussia steht vor der schweren Auswärtshürde beim FSV Birkenfelde. In der Vorsaison endete das Hinspiel in Birkenfelde mit einem 2:2 Unentschieden, dass Rückspiel in Neuendorf gewann der FSV als klar bessere Mannschaft mit 3:4.

Am 1. Spieltag konnten die Neuendorfer einen klaren Heimsieg von 4:0, gegen den Aufsteiger aus Hüpstedt einfahren. Der FSV Birkenfelde erreichte beim Absteiger aus der Kreisoberliga

SG Leinefelde II ein 2:2 Remis, wobei man jeweils einen Rückstand egalisieren konnte.

Für das anstehende Spiel in Birkenfelde sollten die spielstarken Hausherren den ersten Saisonsieg anstreben, was auf Grund der Qualität der Heimmannschaft nicht unrealistisch erscheint. Auf Seiten der Borussia, wird es darauf ankommen, die Spielstärke und die hohe Geschwindigkeit der Gastgeber in den Griff zu bekommen, will man etwas zählbares mit nach Hause nehmen.