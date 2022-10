Der FC Teisbach (in weiß) könnte mit einem Sieg im Derby nach Punkten mit dem FC Dingolfing gleichziehen. – Foto: Werner Kroiß

Schwere Auswärtsaufgaben fürs Führungsduo - Derby in Teisbach 17. Spieltag: Primus Neufraunhofen heute Abend in Simbach gefordert +++ Walburgskirchen zu Gast in Ergolding

Mit einem hochinteressanten Vergleich wird bereits heute Abend der 17. Spieltag der Bezirksliga West eingeläutet, wenn Spitzenreiter SV Neufraunhofen beim ASCK Simbach gastiert. Am Samstag greifen dann die Verfolger TuS Walburgskirchen (in Ergolding), FSV Landau (gegen Pfarrkirchen) und TV Aiglsbach (gegen Schlusslicht Altdorf) ins Geschehen ein. Auf den TSV Abensberg wartet nach der Trennung von Torsten Holm mit dem Auswärtsmatch beim FC-DJK Simbach eine richtungsweisende Aufgabe. Abgeschlossen wird der Spieltag am Sonntagnachmittag mit dem stets brisanten Derby zwischen dem FC Teisbach und dem FC Dingolfing.

Heiko Schwarz (Spielertrainer ASCK Simbach): "Auf solche Spiele wie heute freut man sich immer. Neufraunhofen spielt eine beeindruckende Saison und nach dieser Hinrunde kann man zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht mehr von Aufstiegseuphorie reden. Vielmehr liefern sie Woche für Woche brutal stabile Leistungen, haben auf den wichtigen Positionen sehr erfahrene Akteure und sind eine richtige verschworene Einheit. Das alles macht es extrem schwer sie zu bespielen. Nichtsdestotrotz wollen wir dem Spitzenreiter Paroli bieten und zeigen, dass wir auch kicken können. Dazu brauchen wir aber eine ganz andere Präsenz und Zweikampfverhalten als letzte Woche in Kelheim. Meine Jungs werden aber motiviert sein und ein rassiges und bissiges Spiel abliefern." Personalien: Lukas Lehner fehlt verletzt. Dazu gibt es aktuell noch einige angeschlagene Spieler, deren Einsätze sich erst kurzfristig entscheiden werden.

Daniel Treimer (Co-Spielertrainer SV Neufraunhofen): "Gegen Ergolding haben wir alles vermissen lassen, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Normalerweise gehst du aus so einem Spiel mit einer 0:5-Klatsche nach Hause. Zum Schluss hatten wir dann eine Chance und die haben wir genutzt, das ist auch eine Qualität. Uns ist klar, dass wir das Spiel mehr als glücklich gewonnen haben und wir uns mehrfach bei unserem Torwart sowie bei extrem starken Ergoldingern, die uns am Leben haben lassen, bedanken können. Das Spiel ist nun aber abgehakt und unser Fokus liegt jetzt wieder zu 100 Prozent auf dem mehr als schweren Auswärtsspiel in Simbach. Der ASCK ist eine der formstärksten Mannschaften der Liga und auch wenn wir ganz oben stehen, sehe ich uns in diesem Spiel nicht als Favorit. Simbach ist eine super Mannschaft, was sie auch im Hinspiel das ein oder andere Mal bewiesen haben. Wir gehen in jedes Spiel, um das Maximale rauszuholen, aber wir können wie immer komplett befreit aufspielen." Personalien: Claus Kratzer, Tobias Bauernschmid, Josef und Johannes Aigner (alle verletzt) sowie Hansi Manhart (beruflich verhindert) können nicht mitwirken.

Hier geht's zum ausführlichen Vorbericht





Florian Schweiger (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Am Samstag erwartet uns mit der DJK-SV Altdorf ein Gegner, der jeden Punkt dringend benötigt. Sie haben in diesem Spiel nichts zu verlieren und werden natürlich nichts unversucht lassen, um in Aiglsbach zu punkten. Wir haben allerdings zuletzt gute Leistungen gezeigt und wollen im Heimspiel daran anknüpfen. Außerdem haben wir aus dem Hinspiel noch einiges gut zu machen." Personalien: Die Situation beim Landesligaabsteiger entspannt sich wieder etwas. Weiterhin fallen Andreas Schweiger, Andre Bräuning, Daniel Bentsch und Paul Belousow aus.

Valmir Alili (Spielertrainer DJK-SV Altdorf): "Das Spiel am Samstag ist ebenso wie alle anderen Spiele bis zum Saisonende enorm wichtig für uns. Aiglsbach ist eine komplette, starke Mannschaft mit sehr hochwertigen Einzelspielern. Wir sind auf dem Papier natürlich absoluter Außenseiter, aber auf dem Feld gibt es keinen Favoriten. Wir fahren nicht nach Aiglsbach, um zu laufen und aufzugeben, sondern um Punkte zu holen. Ich hoffe, dass wir dieses Ziel erreichen." Personalien: Mit Josef Linzmaier, Patrick Fleischmann, Max Linzmaier und Ali Yousein muss das Schlusslicht auf vier wichtige Akteure verzichten.



Michael Heckner haderte nach der denkbar bitteren Last-Minute-Niederlage in Neufraunhofen mit dem Schiedsrichter und fordert unter anderem die Abschaffung der erst vor kurzem eingeführten 10-Minuten-Strafe. – Foto: Alfred Brumbauer





Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Bei uns ist es momentan wie im richtigen Leben: wenn die Waschmaschine kaputt geht, dann ist am nächsten Tag der Trockner auch noch im Arsch. So dominant wie in Neufraunhofen ist der FCE bei einem Spitzenreiter noch nie aufgetreten. Was dann in der Schlussphase mit meinen Jungs veranstaltet wurde, das habe ich ebenfalls noch nicht erlebt. Ich mag eigentlich nicht über den Schiedsrichter sprechen, vor allem nicht wenn wir verloren haben, weil wir sind selbst schuld. Aber ich habe es noch nicht erlebt, dass in der Nachspielzeit alle kritischen Entscheidungen gegen eine Mannschaft getroffen wurden. Das hat das Spiel letztendlich entschieden und das sollte nicht so sein. Außerdem gehört die 10-Minuten-Strafe bei den Herren sofort wieder abgeschafft. Damit machen wir den Schiedsrichtern das Leben unnötig schwer und deren Job ist schwierig genug. Das ist Kindergarten und hat mit Herrenfußball nichts zu tun. Gegen Walburgskirchen treffen nun zwei Welten aufeinander, wobei beide Mannschaften versuchen, einen guten Fußball zu spielen. Ich wünsche mir, dass wir an die konstant guten bis sehr guten Leistungen der letzten Wochen anknüpfen, denn auf Dauer ist das Glück mit den Tüchtigen." Personalien: Zu den Langzeitausfällen William Maloumby, Rainer Kloos, René Fredlmeier und Alexander Sarnoch gesellen sich nun auch noch Kevin Treis (krank), Dennis Skora (beruflich verhindert) und David Gutkowski (privat verhindert).

Valdrin Blakaj (Spielertrainer TuS Walburgskirchen): "Ergolding ist eine technisch versierte Mannschaft, die schon im Hinspiel gezeigt hat, dass sie einen frischen und guten Bezirksliga-Fußball spielt. Erst letzte Woche haben sie gezeigt, dass sie jede Mannschaft in dieser Liga schlagen können. Meiner Meinung nach wird der FCE am Ende der Saison wieder im oberen Drittel landen. Deshalb werden wir den aktuellen Tabellenstand nicht als Maßstab nehmen. Wir werden einen guten Tag brauchen, um hier Punkte entführen zu können." Personalien: Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche unverändert.



Ali Attieh (Spielertrainer FC Eintracht Landshut): "Mit Kelheim treffen wir auf ein Team, das uns gar nicht liegt. Lediglich einen Punkt aus den vergangenen drei Vergleichen konnten wir einfahren. Das sollte aber Motivation genug sein, das zu ändern. Wir sind gut drauf, in der Mannschaft stimmt die Stimmung, was auch die vergangenen Wochen und Ergebnisse widerspiegeln und die Tabelle sieht auch nicht mehr ganz so düster aus wie noch im September. Wir werden versuchen wieder alles zu geben, auch um unsere Heimbilanz aufzubessern." Personalien: Der Kader der letzten Woche sollte unverändert bleiben. Lediglich der Einsatz von Jasmin Emini ist noch fraglich.

Thomas Sommer (2. Abteilungsleiter ATSV Kelheim): "Nach dem viel umjubelten Heimsieg gegen Simbach geht's nun nach Landshut. Würde man nur die letzten sechs Wochen betrachten, wäre es ein Spitzenspiel. Beide Mannschaften sind gut drauf und wollen auch das nächste Spiel positiv gestalten. Mir gefällt an Eintracht Landshut, dass sie fast alle Dinge spielerisch lösen wollen. Da sind ein paar feine Fußballer dabei, die einfach Bock zum Kicken haben. Es wird ein sehr interessantes Spiel mit einem komplett offenen Ausgang." Personalien: Voraussichtlich hat Coach Tobias Schlauderer die Qual der Wahl.



Der TSV Abensberg steht nach dem Trainerwechsel in der Pflicht. – Foto: Thomas Martner





Hans-Peter Kerscher (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Abensberg hat das Hinspiel 5:1 gewonnen. Da ist die Ausgangsposition klar. Aber so einfach wie in der Vorrunde wollen wir es den Gästen nicht machen. Fußball ist Tagesgeschäft. Mit einem Heimsieg wären wir wieder voll im Geschäft." Personalien: Der Kader bleibt gegenüber der Vorwoche wohl unverändert.

Tobias Treitinger (Spielertrainer TSV Abensberg): "Nach der Trennung von Torsten, was natürlich nie sonderlich schön ist, gilt es nun für uns dennoch den Blick nach vorne zu richten und vor der Winterpause noch möglichst viele Punkte zu holen. Jeder weiß, wie wichtig das Spiel beim FC Simbach für uns ist und wir werden sie definitiv nicht nach dem Ergebnis aus dem Hinspiel bewerten. Uns erwartet eine schwere Aufgabe, in der es endlich mal wieder gilt, die nötigen Tugenden auf den Platz bringen. Denn nur so kann auch erfolgreicher Fußball gespielt werden. Die Mannschaft ist bereit, fokussiert und will abliefern." Personalien: Die Entscheidung über den Kader wird erst kurzfristig fallen. Es könnte sich im Vergleich zur Vorwoche jedoch die ein oder andere Änderung ergeben.



Jochen Freidhofer (Trainer FSV Landau): "Der 4:1-Sieg in Dingolfing hat uns allen gut getan und wir wollen nun gegen Pfarrkirchen nachlegen. Der Gegner ist aber mit der Vorrunde nicht mehr vergleichbar und hat nur eins der letzten sieben Spiele verloren. Wir stellen uns mal wieder auf ein enges Spiel ein, wollen aber die drei Punkte in Landau behalten." Personalien: Zu den bekannten Langzeitausfällen Hannes Obermeier, Christoph Schambeck, Jonas Reif, Jakob Streifeneder, Christopher Helldobler und Tobias Oswald gesellen sich am Samstag auch noch Manuel Perstorfer und Michael Gröstenberger, die beide privat verhindert sind.

Alexander Ronczka (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Gegen Ergoldsbach konnten wir leider in keinster Weise an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und haben es dem Gegner viel zu einfach gemacht. Die Gäste hätten bis zur 80. Minute sogar noch mehr als drei Treffer erzielen können. Danach sind wir ein bisschen aufgewacht und ab diesem Zeitpunkt hat man gesehen, was gegen eine verunsicherte Ergoldsbacher Abwehr möglich gewesen wäre. Unterm Strich war es ein gebrauchter Tag für uns und ein völlig verdienter Auswärtssieg für Ergoldsbach. Jetzt heißt es Mund abputzen und versuchen, im extrem schweren Auswärtsspiel in Landau anders aufzutreten. Ich traue das unserer Mannschaft auf jeden Fall zu. Wir werden versuchen, zumindest einen Punkt aus Landau mit nach Hause zu nehmen." Personalien: Verletzungs- und krankheitsbedingt stehen hinter dem Einsatz von vier Spielern aktuell Fragezeichen.



Einen Last-Minute-Sieg feierte der FSV Landau im Hinspiel an der Pfarrkirchener Rennbahn. – Foto: Thomas Martner





So., 30.10.2022, 13:30 Uhr TSV Ergoldsbach Ergoldsbach TSV Langquaid Langquaid 13:30 PUSH

Ludwig Hirsch (Sportlicher Leiter TSV Ergoldsbach): "Gegen Pfarrkirchen haben wir einen absolut verdienten Dreier eingefahren, auch wenn wir es die letzten Minuten nochmal unnötig selbst spannend gemacht haben. Im anstehenden Derby gegen Langquaid müssen wir wieder genau so auftreten. Wir wollen die Gäste in der Tabelle auf jeden Fall auf Abstand halten." Personalien: Fabian Stoller, Valentin Veitl, Michael Kuttenlochner, Stefan Hanglberger, Sebastian Mittermeier und Moritz Penker fallen aus. Dafür steht Daniel Grassinger wieder zur Verfügung.

Andreas Müller (Trainer TSV Langquaid): "Uns erwartet eine schwierige Aufgabe gegen eine kompakt und gut organisierte Mannschaft. Die letzten drei Duelle gingen zudem immer an den Gegner. Wir fahren trotzdem ambitioniert nach Ergoldsbach und wollen mit einer aggressiven Einstellung, hoher Laufbereitschaft und Kampfgeist nicht leer ausgehen." Personalien: Zusätzlich zu den Langzeitverletzten kommen nun auch noch Chris Weigl (beruflich verhindert) und Mergim Seferi.



So., 30.10.2022, 14:30 Uhr FC Teisbach Teisbach FC Dingolfing Dingolfing 14:30 PUSH