Schwere Auswärtsaufgaben für TuS Holzkirchen und SV Miesbach

Der TuS Holzkirchen ist am Wochenende in Ampfing unter Druck. Eine Serie will der SV Miesbach in Erding ausbauen.

Für die Bezirksligisten im Landkreis stehen dieses Wochenende Auswärtsspiele an. Den TuS Holzkirchen erwartet in Ampfing eine schwere Partie, beim SV Miesbach ist in Erding Wiedergutmachung angesagt. TSV Ampfing – TuS Holzkirchen Sa., 15 Uhr Ein klein wenig herrscht Katerstimmung im Lager des TuS Holzkirchen. Der Grund: Die Leistungen gerade im Jahr 2025 waren allesamt ordentlich, nur mit der Punkteausbeute können die TuS-Kicker nicht zufrieden sein. Sieben Zähler holten die Holzkirchner aus ihren bisherigen sechs Partien, und das spiegelt in keinem Fall ihr Leistungsvermögen wider. „Wir müssen insbesondere die Standards besser verteidigen, sodass wir nicht so leichte Gegentore bekommen“, erklärt TuS-Trainer Sven Teichmann.

Einfach dürfte es für die TuS-Kicker keineswegs werden. Schließlich steht hinter den kränkelnden Jakob Gerg und Bastian Feldbrach ein dickes Fragezeichen. Anthony Butge dürfte erneut aus beruflichen Gründen fehlen. Immerhin ist Alexander Zetterer nach seiner schweren Verletzung wieder ins Training eingestiegen. Ein Einsatz sollte für ihn an diesem Wochenende aber noch zu früh kommen. SpVgg Altenerding – SV Miesbach So., 15.30 Uhr Mit 40 Punkten auf dem Konto kann der SV Miesbach ohne Druck in die letzten Spiele der Saison gehen. Der Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost ist mit elf Punkten Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz bei noch sechs ausstehenden Partien in trockenen Tüchern. Dennoch wollen die Kreisstädter ihre erste Bezirksliga-Saison keineswegs austrudeln lassen. „Wir haben ein hartes Restprogramm, aber wir werden kein einziges Spiel abschenken. Ich erwarte von der Mannschaft das gleiche Engagement wie bisher, und im Training war diese Woche auch richtig Zug drin“, erklärt SV-Coach Hans-Werner Grünwald.

Morgen, 15:30 Uhr SpVgg Altenerding Altenerding SV Miesbach Miesbach 15:30 PUSH

An diesem Sonntag sind die Kreisstädter um 15.30 Uhr bei der SpVgg Altenerding zu Gast, die aktuell auf einem Relegationsplatz zur Kreisliga steht. Aus dem Hinspiel haben die Miesbacher mit Altenerding noch eine Rechnung offen. Damals unterlag man zu Hause mit 3:5. Der SV lag schnell mit 0:3 zurück, glich aus zum 3:3 und musste sich am Ende doch geschlagen geben.

„Das ist spielerisch eine richtig starke Truppe, vor allem in der Offensive. Wir müssen die Einzelspieler in den Griff bekommen, das ist uns im Hinspiel nicht gelungen.“ Nach dem 3:0 gegen Töging will der SV den nächsten Dreier landen. Nicht mit dabei sein wird Dominic Baumann, der in Kürze am Sprunggelenk operiert wird. Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Sean Erten, der sich gegen Töging eine Zerrung zugezogen hat.