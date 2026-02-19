Schwere Auswärtsaufgabe: Havelse reist nach Ingolstadt Unbesiegte Schanzer empfangen den TSV von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Gianluca Lönneker

Für den TSV Havelse beginnt eine anspruchsvolle Auswärtswoche. Am Samstag gastiert die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi beim FC Ingolstadt 04, der im Kalenderjahr 2026 noch ungeschlagen ist. Anstoß im Audi Sportpark ist um 14.00 Uhr.

Ingolstadt mit starkem Jahresauftakt Das Team von Trainerin Sabrina Wittmann ist in der Rückrunde weiterhin ohne Niederlage. Zum Jahresbeginn feierten die Schanzer Siege gegen den SSV Jahn Regensburg, VfB Stuttgart II und den F.C. Hansa Rostock. Zuletzt folgten zwei Remis gegen Energie Cottbus sowie ein 1:1 beim 1. FC Schweinfurt 05. Mit 33 Punkten und einem Torverhältnis von 41:32 rangiert Ingolstadt derzeit auf Platz zehn und damit im gesicherten Mittelfeld. Im eigenen Stadion sammelten die Oberbayern bislang 16 Zähler und gehören damit zu den heimschwächeren Teams der Liga. Die letzte Heimniederlage datiert von Mitte Dezember – damals unterlag Ingolstadt dem TSV 1860 München.

Costly als Schlüsselspieler Eine zentrale Rolle im Offensivspiel nimmt Marcel Costly ein. Der 30-jährige Mittelfeldspieler steht bei zehn Treffern und sechs Vorlagen und war bereits im Hinspiel mit zwei Toren entscheidend beteiligt. TSV-Mittelfeldspieler Nassim Boujellab blickt mit Vorfreude auf die Begegnung – auch wegen seiner Vergangenheit in Ingolstadt. Gleichzeitig betont er, dass Havelse konsequenter auftreten müsse als im ersten Duell, um gegen formstarke Schanzer bestehen zu können.