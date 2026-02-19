Schwere Auswärtsaufgabe: Havelse reist nach Ingolstadt

Für den TSV Havelse beginnt eine anspruchsvolle Auswärtswoche. Am Samstag gastiert die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi beim FC Ingolstadt 04, der im Kalenderjahr 2026 noch ungeschlagen ist. Anstoß im Audi Sportpark ist um 14.00 Uhr.
Das Team von Trainerin Sabrina Wittmann ist in der Rückrunde weiterhin ohne Niederlage. Zum Jahresbeginn feierten die Schanzer Siege gegen den SSV Jahn Regensburg, VfB Stuttgart II und den F.C. Hansa Rostock. Zuletzt folgten zwei Remis gegen Energie Cottbus sowie ein 1:1 beim 1. FC Schweinfurt 05.
Mit 33 Punkten und einem Torverhältnis von 41:32 rangiert Ingolstadt derzeit auf Platz zehn und damit im gesicherten Mittelfeld. Im eigenen Stadion sammelten die Oberbayern bislang 16 Zähler und gehören damit zu den heimschwächeren Teams der Liga. Die letzte Heimniederlage datiert von Mitte Dezember – damals unterlag Ingolstadt dem TSV 1860 München.
Eine zentrale Rolle im Offensivspiel nimmt Marcel Costly ein. Der 30-jährige Mittelfeldspieler steht bei zehn Treffern und sechs Vorlagen und war bereits im Hinspiel mit zwei Toren entscheidend beteiligt.
TSV-Mittelfeldspieler Nassim Boujellab blickt mit Vorfreude auf die Begegnung – auch wegen seiner Vergangenheit in Ingolstadt. Gleichzeitig betont er, dass Havelse konsequenter auftreten müsse als im ersten Duell, um gegen formstarke Schanzer bestehen zu können.
Beide Vereine treffen erst zum zweiten Mal aufeinander. Das Premierenduell am sechsten Spieltag endete spektakulär: Nach früher 2:0-Führung durch Kolgeci und Berger verlor Havelse nach einer Roten Karte gegen Noah Plume die Kontrolle und unterlag schließlich mit 2:6. Für Ingolstadt war es zugleich der erste Saisonsieg.
Auch danach bleibt der Spielplan anspruchsvoll. Anfang März gastiert der TSV beim MSV Duisburg in der Schauinsland-Reisen-Arena, ehe in der Englischen Woche ein Heimspiel gegen den F.C. Hansa Rostock in der Heinz-von-Heiden-Arena folgt.