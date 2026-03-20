„Schwere Auswärtsaufgabe“ – Hält die Rosenheimer Serie in Siegsdorf?

Innenverteidiger Danyal Akdag will die Siegesserie mit dem Sportbund Rosenheim weiter ausbauen. – Foto: Manfred Neueder

Der aktuelle Lauf des SB Rosenheim ist mehr als beachtlich. Gegen den TSV Siegsdorf soll die laufenden Serie nun ausgebaut werden. Zu Gast im Chiemgau erwartet den SBR eine schwieriger Gegner.

Der TSV Siegsdorf trat in den vergangenen Wochen nicht wie ein typisches Schlusslicht auf: Die Chiemgauer belegen Rang acht in der Rückrundentabelle und verloren erst ein Pflichtspiel im Jahr 2026. Zuletzt hielt man lange gut mit Top-Team FC Aschheim mit und musste sich am Ende unglücklich mit 1:2 geschlagen geben.

Hält die Serie des Sportbund Rosenheim auch bei Schlusslicht TSV Siegsdorf? Am 22. Spieltag der Bezirksliga Ost ist die Mannschaft von Patrick Zimpfer zu Gast im Chiemgau. Es wartet der Tabellenletzte, der im Jahr 2026 neuen Schwung aufgenommen hat und wieder voll im Geschäft um den Klassenerhalt ist.

Die Rosenheimer sind also gewarnt vor den wiedererstarkten Siegsdorfern. Verstecken muss sich aber auch der SBR aktuell nicht. Der Sportbund befindet sich in einer starken Form, besiegte zuletzt den SV Aschau mit 2:0 und feierte den fünften Sieg aus den letzten sechs Spielen.

Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in den vergangenen Wochen viel Selbstvertrauen tanken konnten. Für beide geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Zwar konnte sich der SBR zuletzt etwas befreien, dennoch braucht es weitere Zähler, um das große Ziel zu erreichen. Siegsdorf will dagegen den einzigen direkten Abstiegsplatz schnellstmöglich verlassen.

Sportbund zu Gast beim TSV Siegsdorf – SBR vor schwierigem Auswärtsspiel

Das letzte Duell beider Mannschaften im Chiemgau war furios und ist vielen noch in Erinnerung geblieben. Der Sportbund führte nach 30 Minuten bereits mit 3:0, am Ende stand ein 4:4-Unentschieden auf der Anzeigetafel. Ein ähnliches Spektakel ist dieses Mal nicht unbedingt zu erwarten – dafür umso mehr Spannung.

SBR-Trainer Zimpfer warnt vor dem kommenden Gegner: „Uns erwartet in Siegsdorf eine schwere Auswärtsaufgabe. Auch wenn der Gegner aktuell das Tabellenende belegt, warnt die starke Form der letzten Wochen davor, ihn in irgendeiner Weise zu unterschätzen.“

Zimpfer weiter: „Wir erwarten eine kämpferische Mannschaft, die alles in die Partie reinwerfen wird. Gleichzeitig kennen wir natürlich unsere eigene Stärke, kommen mit großem Rückenwind und wollen den Schwung mit nach Siegsdorf nehmen.“