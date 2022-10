Schwere Auswärtsaufgabe für Neufraunhofen

Vilstaler wollen ihre Sieglos-Serie in Teisbach beenden

Für den SV Neufraunhofen geht es in der Bezirksliga West Schlag auf Schlag. Nach dem glücklichen, aber nicht unverdienten Ausgleich in der Nachspielzeit gegen das Spitzenteam aus Landau am Mittwoch, muss die Elf von Alexander Auhagen am Sonntagnachmittag (16 Uhr) beim FC Teisbach antreten.

"Wir haben gegen Landau extrem viel investiert und sind selbst nach dem 0:2 beeindruckend zurückzukommen“, schwärmt Co-Spielertrainer Daniel Treimer noch immer von der starken Leistung seines Teams und dem Kunststück, sich auch von zwei Tiefschlägen nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Vor dem kommenden Gegner Teisbach hat Treimer dennoch Respekt: „Mit Teisbach wartet der nächste harte Brocken auf uns. Das wird wieder eine Mammut-Aufgabe, aber Teisbach geht es nicht anders. Wenn wir den Schwung vom Mittwoch-Spiel mitnehmen, wird es für Teisbach extrem schwer uns zu schlagen."