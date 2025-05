Schwere Auswärtsaufgabe für die SpVg Schonnebeck

Am kommenden Sonntag steht für die SpVg Schonnebeck der 32. Spieltag der Oberliga Niederrhein an. Um 15 Uhr gastieren die Schwalben im MEGA-Stadion bei den Sportfreunden Baumberg – ein Gegner, der trotz Tabellenplatz 11 keineswegs zu unterschätzen ist.

Die Gastgeber waren in der vergangenen Saison das Maß aller Dinge und sicherten sich die Meisterschaft, verzichteten jedoch auf den Aufstieg. In dieser Spielzeit läuft es hingegen deutlich schwieriger: Aktuell steht Baumberg mit sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf Rang 11. In den vergangenen Wochen konnten sie allerdings wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt sammeln – zuletzt mit einem 3:1-Erfolg gegen Union Nettetal sowie einem knappen 4:3-Sieg gegen die Sportfreunde Niederwenigern.

Co-Trainer Marwin Studtrucker warnt daher vor der Schwere der Aufgabe: „In Baumberg treffen wir auf den Vorjahresmeister, der meiner Meinung nach ein Stück weit zu Unrecht so weit unten in der Tabelle steht – auch wenn man natürlich sagt, dass die Tabelle zu diesem Zeitpunkt nicht lügt. Aber inzwischen sind dort wieder alle Leistungsträger fit und an Bord. Das macht die Aufgabe für uns richtig schwer. Wir fokussieren uns voll auf dieses Spiel und nicht auf das, was danach kommt. Wenn wir als Mannschaft so geschlossen auftreten wie zuletzt gegen Monheim, dann bin ich zuversichtlich, dass wir auch in Baumberg bestehen können. Klar ist aber: Dafür braucht es wieder eine konzentrierte, engagierte Teamleistung – besonders defensiv müssen wir die gleiche Stabilität zeigen wie zuletzt, denn Baumberg ist offensiv brandgefährlich und spielerisch sehr stark.“

Für alle mitreisenden Fans gilt: Aufgrund einer Vollsperrung der A52 zwischen den Anschlussstellen Essen-Haarzopf und Essen-Rüttenscheid in beiden Fahrtrichtungen am gesamten Wochenende sollte bei der Anreise aus Schonnebeck mehr Zeit eingeplant werden.