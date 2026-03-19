Schwere Auswärtsaufgabe für den VfB Oldenburg

Der VfB Oldenburg steht vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe. Am Freitagabend (18:30 Uhr) gastieren die Blauen bei Hannover 96 II, dessen Nachwuchs sich zuletzt in starker Verfassung präsentiert hat. Dennoch reist die Mannschaft von Trainer Dario Fossi mit berechtigtem Selbstvertrauen an.
Die Gastgeber sind mit sieben Punkten aus drei Spielen optimal in den zweiten Saisonabschnitt gestartet. Insgesamt ist die Entwicklung der Mannschaft bemerkenswert: Nach einer Schwächephase mit vier Niederlagen in Serie ist das Team inzwischen seit sechs Partien ungeschlagen und blieb zuletzt zweimal ohne Gegentor.
Die Stärke der Hannoveraner liegt vor allem in ihrer Variabilität. 42 Saisontore, verteilt auf 18 verschiedene Torschützen, unterstreichen die Unberechenbarkeit der Offensive. Trainer Daniel Stendel setzt dabei bevorzugt auf ein 4-4-2-System mit klarer Struktur und hoher Spielqualität.
Trotz der Formkurve des Gegners gibt es Argumente für den VfB. Die Bilanz gegen die Zweitvertretung seit 2019 ist deutlich: In sieben Spielen blieb Oldenburg ungeschlagen, fünf Partien wurden gewonnen. Auch das Hinspiel entschieden die Blauen mit 4:2 für sich – ein Beleg dafür, dass man den spielstarken Nachwuchs durchaus vor Probleme stellen kann.
Gespielt wird im modernisierten Eilenriedestadion, dessen Rasen vor Kurzem erneuert wurde. Nach zuvor schwierigen Platzverhältnissen dürfte der neue Untergrund beiden Teams entgegenkommen. „Hannover ist spielerisch eine der besten Mannschaften der Liga und wir wollen ebenfalls Fußball spielen – das geht auf einem guten Platz deutlich besser“, betont VfB-Coach Dario Fossi.
Personell kann Fossi nahezu aus dem Vollen schöpfen, lediglich Patrick Möschl fehlt weiterhin. Die entscheidende Frage wird sein, ob der VfB seine zuletzt gute Chancenproduktion auch in Tore ummünzen kann. Gerade in den vergangenen Spielen ließ die Effizienz im Abschluss zu wünschen übrig.
Neben der Offensive wird auch die defensive Stabilität gefragt sein. Wie bereits im Hinspiel gilt es, die Spielfreude der jungen Hannoveraner früh zu unterbinden und das Tempo aus ihrem Spiel zu nehmen.
Da parallel das Zweitliga-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig stattfindet, ist nicht mit nennenswerter Unterstützung aus dem Profikader zu rechnen. Zudem haben personelle Veränderungen den Kader der Gastgeber im Vergleich zum Hinspiel verändert.
Ein weiterer Faktor: Während Oldenburg auswärts noch ungeschlagen ist, zeigt die Heimbilanz von Hannover 96 II Schwächen. Nur fünf von zwölf Spielen wurden gewonnen, vier gingen verloren.
Die Voraussetzungen deuten auf eine offene Partie hin – mit leichten Vorteilen für die formstarken Gastgeber. Für den VfB Oldenburg wird es darauf ankommen, seine Stärken konsequent auszuspielen, um auch diese Hürde erfolgreich zu meistern.