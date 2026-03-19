Schwere Auswärtsaufgabe für den VfB Oldenburg Blauen treffen auf formstarke U23 von Hannover 96 – Chancenverwertung im Fokus von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

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Der VfB Oldenburg steht vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe. Am Freitagabend (18:30 Uhr) gastieren die Blauen bei Hannover 96 II, dessen Nachwuchs sich zuletzt in starker Verfassung präsentiert hat. Dennoch reist die Mannschaft von Trainer Dario Fossi mit berechtigtem Selbstvertrauen an.

Hannover 96 II in starker Frühform Die Gastgeber sind mit sieben Punkten aus drei Spielen optimal in den zweiten Saisonabschnitt gestartet. Insgesamt ist die Entwicklung der Mannschaft bemerkenswert: Nach einer Schwächephase mit vier Niederlagen in Serie ist das Team inzwischen seit sechs Partien ungeschlagen und blieb zuletzt zweimal ohne Gegentor. Die Stärke der Hannoveraner liegt vor allem in ihrer Variabilität. 42 Saisontore, verteilt auf 18 verschiedene Torschützen, unterstreichen die Unberechenbarkeit der Offensive. Trainer Daniel Stendel setzt dabei bevorzugt auf ein 4-4-2-System mit klarer Struktur und hoher Spielqualität.

Gute Bilanz spricht für Oldenburg Trotz der Formkurve des Gegners gibt es Argumente für den VfB. Die Bilanz gegen die Zweitvertretung seit 2019 ist deutlich: In sieben Spielen blieb Oldenburg ungeschlagen, fünf Partien wurden gewonnen. Auch das Hinspiel entschieden die Blauen mit 4:2 für sich – ein Beleg dafür, dass man den spielstarken Nachwuchs durchaus vor Probleme stellen kann. Gespielt wird im modernisierten Eilenriedestadion, dessen Rasen vor Kurzem erneuert wurde. Nach zuvor schwierigen Platzverhältnissen dürfte der neue Untergrund beiden Teams entgegenkommen. „Hannover ist spielerisch eine der besten Mannschaften der Liga und wir wollen ebenfalls Fußball spielen – das geht auf einem guten Platz deutlich besser“, betont VfB-Coach Dario Fossi.