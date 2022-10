Schwere Auswärtsaufgabe für den ATSV Der SC Sinzing wartet auf den ATSV Pirkensee-Ponholz +++ Das Hinspiel drehte die Heimelf

Am Sonntag um 14 Uhr reist der ATSV Pirkensee-Ponholz zum SC Sinzing. Die Heimelf hat eine gute Saison gespielt, steht jedoch nur auf dem zehnten Tabellenplatz. Grund dafür ist ein Sportgerichtsurteil gegen den SC wegen eines unzulässigen Spielereinsatzes, das wegen der engen Tabellensituation in der Kreisliga große Auswirkungen hat. Ohne dieses Urteil stünde die Mannschaft auf dem dritten Tabellenplatz und wäre damit der direkte Verfolger des ATSV.

Pirkensee-Ponholz belegt in der Tabelle aktuellen den zweiten Tabellenplatz und befindet sich damit auf dem Relegationsplatz um den Aufstieg. Nach einer Siegesserie wartet der ATSV derzeit seit drei Spielen auf einen Sieg. Gegen Lorenzen sah es am letzten Spieltag gut aus, denn zur Pause führte man mit 2:0. Doch in der zweiten Hälfte konnte Lorenzen durch zwei Elfmeter ausgleichen, sodass es am Ende ein 2:2 Unentschieden gab.

Auch im Hinspiel gegen Sinzing verlor der ATSV eine Führung. Nachdem man zwischenzeitlich schon mit 3:1 führte konnte der SC während der letzten halben Stunde noch drei Treffer erzielen und die Begegnung somit in einen 4:3 Sieg verwandeln. Auch am letzten Wochenende war Sinzing erfolgreich. Gegen den ASV Undorf setzte man sich durch ein frühes Tor von Simon Sigl knapp mit 1:0 durch. Auch insgesamt ist Simon Sigl mit sechs Treffern der torgefährlichste Spieler des SC.