Allgemeines
Schwere Aufgaben in der Fremde für VfR Aalen und VfR Mannheim

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 13. Spieltags

Der 13. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg verspricht erneut Spannung in allen Tabellenregionen. Spitzenteams wie VfR Aalen und VfR Mannheim wollen ihre Positionen festigen, während die Abstiegskandidaten um jeden Punkt kämpfen, um sich von der Gefahrenzone abzusetzen. Entscheidend werden die Leistungen in den Offensivreihen und die Stabilität in der Defensive sein.

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
14:00

FC Denzlingen empfängt den FV Ravensburg. Denzlingen sucht weiterhin die ersten Punkte nach zuletzt durchwachsenen Auftritten, während Ravensburg seinen oberen Tabellenplatz behaupten möchte.

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
14:00live

TSG Backnang tritt gegen den FC Nöttingen an. Beide Teams wollen in der oberen Tabellenhälfte Anschluss halten und werden besonders auf ihre Chancenverwertung achten.

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
14:00live

Der 1. CfR Pforzheim empfängt 1. FC Normannia Gmünd. Pforzheim will die jüngste Serie fortsetzen, während Gmünd dringend Punkte sammelt, um den Abstand zum Tabellenende nicht zu vergrößern.

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
14:00

Türkspor Neckarsulm spielt gegen 1. Göppinger SV. Neckarsulm möchte seine Position im Mittelfeld festigen, Göppingen kämpft weiter gegen den Abstieg.

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
14:00live

FC 08 Villingen trifft auf Spitzenreiter VfR Aalen. Villingen versucht, im heimischen Stadion Punkte zu erkämpfen, Aalen will die Führung in der Liga weiter ausbauen.

Sa., 18.10.2025, 14:30 Uhr
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
14:30

TSV Essingen empfängt Karlsruher SC II. Essingen ist auf Punkte aus, um den dritten Platz zu festigen, Karlsruhe II will im oberen Mittelfeld Anschluss halten.

Sa., 18.10.2025, 14:30 Uhr
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
14:30

SV Oberachern tritt gegen 08 Bissingen an. Oberachern möchte seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte verteidigen, während Bissingen die Chance sucht, die eigene Bilanz aufzubessern.

Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
15:30

SSV Reutlingen spielt gegen VfR Mannheim. Mannheim will den Druck auf Tabellenführer Aalen hochhalten, Reutlingen strebt einen Heimsieg an, um den Anschluss an die obere Hälfte zu wahren.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
15:00

Türkischer SV Singen trifft auf FSV Hollenbach. Beide Teams benötigen dringend Punkte: Singen gegen den Abstieg, Hollenbach für die Stabilisierung im Mittelfeld.

