Schwere Aufgaben in der Fremde für VfR Aalen und VfR Mannheim

Der 13. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg verspricht erneut Spannung in allen Tabellenregionen. Spitzenteams wie VfR Aalen und VfR Mannheim wollen ihre Positionen festigen, während die Abstiegskandidaten um jeden Punkt kämpfen, um sich von der Gefahrenzone abzusetzen. Entscheidend werden die Leistungen in den Offensivreihen und die Stabilität in der Defensive sein.
Der 1. CfR Pforzheim empfängt 1. FC Normannia Gmünd. Pforzheim will die jüngste Serie fortsetzen, während Gmünd dringend Punkte sammelt, um den Abstand zum Tabellenende nicht zu vergrößern.
