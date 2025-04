Schwere Aufgaben für Heidhausen und Genc Osman, Katernberg Favorit

Bereits am Samstagnachmittag startet der 27. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 mit der Begegnung zwischen Gastgeber SuS 09 Dinslaken und Ligaprimus SC Werden-Heidhausen, was zugleich eines der Topspiele des Wochenendes darstellt. Am Sonntag ist dann Werden-Verfolger DJK Sportfreunde Katernberg gefordert, wenn der Aufstiegskandidat in den eigenen vier Wänden Abstiegskandidat FSV Duisburg zu Gast hat. In Vogelheim kommt es derweil zum Aufeinandertreffen zwischen den drittplatzierten Hausherren Vogeheimer SV und dem drittplatzierten SV Genc Osman Duisburg.