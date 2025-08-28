Schwere Aufgaben für den SKV Rutesheim und die TSG Öhringen

Der dritte Spieltag der Landesliga, Staffel 1, verspricht spannende Begegnungen: Die Tabellenführer SKV Rutesheim und TSG Öhringen wollen ihre makellosen Bilanzen verteidigen, während die Aufsteiger und Absteiger aus dem Vorjahr versuchen, Anschluss zu halten. Vor allem die Duelle der Aufsteiger gegen etablierte Teams dürften über Sieg oder Punktverlust entscheiden.
TSV Heimerdingen 1910 (1 Punkt aus 1 Spiel) empfängt TV Oeffingen (0 Punkte aus 2 Spielen). Heimerdingen konnte bisher ein Unentschieden verbuchen, während Oeffingen noch auf den ersten Punkt wartet.
GSV Pleidelsheim (0 Punkte aus 2 Spielen) tritt gegen TSV Ilshofen (1 Punkt aus 2 Spielen) an. Beide Teams haben in der bisherigen Saison noch nicht gewonnen und werden auf die ersten Punkte drängen.
SV Leonberg/Eltingen (3 Punkte aus 2 Spielen) empfängt SV Kaisersbach (1 Punkt aus 2 Spielen). Leonberg/Eltingen konnte sich bereits einen Sieg sichern, Kaisersbach wartet noch auf einen zweiten Erfolg.
Sport-Union Neckarsulm (3 Punkte aus 1 Spiel) trifft auf TSG Öhringen (6 Punkte aus 2 Spielen). Öhringen führt die Tabelle als Aufsteiger an und will den Platz an der Sonne verteidigen.
FV Löchgau (4 Punkte aus 2 Spielen) empfängt TSV Crailsheim (4 Punkte aus 2 Spielen). Beide Teams sind mit einer Sieg- und einer Punkteteilung gestartet und liefern sich voraussichtlich ein ausgeglichenes Duell.
SpVgg Satteldorf (4 Punkte aus 2 Spielen) trifft auf Tabellenführer SKV Rutesheim (6 Punkte aus 2 Spielen). Rutesheim konnte bisher beide Spiele gewinnen und möchte die Serie ausbauen, Satteldorf will den ersten Tabellenführer ärgern.
SGM Krumme Ebene am Neckar (3 Punkte aus 2 Spielen) empfängt SSV Schwäbisch Hall (0 Punkte aus 2 Spielen). Schwäbisch Hall sucht den ersten Punktgewinn, die Gastgeber wollen nach zwei Spielen mit einer Niederlage nun dreifach punkten.
SG Schorndorf (3 Punkte aus 2 Spielen) empfängt SG Weinstadt (3 Punkte aus 2 Spielen). Beide Teams haben bisher jeweils einen Sieg errungen und liegen punktgleich im Mittelfeld. Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.
