Allgemeines
Schwere Aufgaben für den SKV Rutesheim und die TSG Öhringen

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 3. Spieltags

LL Württemberg St. 1
SV Leo/Elt
Heimerdingen
SSV Schw.-Ha
Neckarsulm

Der dritte Spieltag der Landesliga, Staffel 1, verspricht spannende Begegnungen: Die Tabellenführer SKV Rutesheim und TSG Öhringen wollen ihre makellosen Bilanzen verteidigen, während die Aufsteiger und Absteiger aus dem Vorjahr versuchen, Anschluss zu halten. Vor allem die Duelle der Aufsteiger gegen etablierte Teams dürften über Sieg oder Punktverlust entscheiden.

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
15:00

TSV Heimerdingen 1910 (1 Punkt aus 1 Spiel) empfängt TV Oeffingen (0 Punkte aus 2 Spielen). Heimerdingen konnte bisher ein Unentschieden verbuchen, während Oeffingen noch auf den ersten Punkt wartet.

Sa., 30.08.2025, 15:30 Uhr
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
15:30

GSV Pleidelsheim (0 Punkte aus 2 Spielen) tritt gegen TSV Ilshofen (1 Punkt aus 2 Spielen) an. Beide Teams haben in der bisherigen Saison noch nicht gewonnen und werden auf die ersten Punkte drängen.

Sa., 30.08.2025, 15:30 Uhr
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
15:30

SV Leonberg/Eltingen (3 Punkte aus 2 Spielen) empfängt SV Kaisersbach (1 Punkt aus 2 Spielen). Leonberg/Eltingen konnte sich bereits einen Sieg sichern, Kaisersbach wartet noch auf einen zweiten Erfolg.

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
14:00

Sport-Union Neckarsulm (3 Punkte aus 1 Spiel) trifft auf TSG Öhringen (6 Punkte aus 2 Spielen). Öhringen führt die Tabelle als Aufsteiger an und will den Platz an der Sonne verteidigen.

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
14:00

FV Löchgau (4 Punkte aus 2 Spielen) empfängt TSV Crailsheim (4 Punkte aus 2 Spielen). Beide Teams sind mit einer Sieg- und einer Punkteteilung gestartet und liefern sich voraussichtlich ein ausgeglichenes Duell.

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
15:15live

SpVgg Satteldorf (4 Punkte aus 2 Spielen) trifft auf Tabellenführer SKV Rutesheim (6 Punkte aus 2 Spielen). Rutesheim konnte bisher beide Spiele gewinnen und möchte die Serie ausbauen, Satteldorf will den ersten Tabellenführer ärgern.

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
15:30

SGM Krumme Ebene am Neckar (3 Punkte aus 2 Spielen) empfängt SSV Schwäbisch Hall (0 Punkte aus 2 Spielen). Schwäbisch Hall sucht den ersten Punktgewinn, die Gastgeber wollen nach zwei Spielen mit einer Niederlage nun dreifach punkten.

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
15:30

SG Schorndorf (3 Punkte aus 2 Spielen) empfängt SG Weinstadt (3 Punkte aus 2 Spielen). Beide Teams haben bisher jeweils einen Sieg errungen und liegen punktgleich im Mittelfeld. Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

