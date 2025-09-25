Nach zwei Niederlagen in Folge möchte SF Schwefingen am Wochenende wieder Zählbares einfahren. Zwar kassierte die Mannschaft zuletzt ein 1:4 gegen Union Lohne, steht mit fünfzehn Punkten jedoch weiterhin auf einem starken sechsten Tabellenplatz und gehört weiterhin zur Spitzengruppe. Gegner Sparta Werlte hat als Aufsteiger einen guten Saisonstart hingelegt, kommt bislang auf zehn Punkte und rangiert auf Platz neun. Schwefingen-Coach Daniel Vehring erklärt uns, wie die Aufgabe beim Aufsteiger angegangen wird.

Personalsorgen bei den Gästen

„Wir müssen erstmal die Woche abwarten, ob wir den einen oder anderen zurückbekommen. Eine gute Mannschaft haben wir immer, allerdings fehlen dann wie gegen Lohne die ein oder anderen Alternativen."

Trainer Daniel Vehring blickt mit Respekt, aber auch mit Zuversicht auf die Partie. Die zahlreichen Ausfälle gegen Lohne sorgten zuletzt für Probleme. Auch für die Begegnung in Werlte gibt es noch viele Fragezeichen:

Respekt vor dem Aufsteiger

Über den kommenden Gegner findet Vehring nur lobende Worte:

„Sparta Werlte ist ein sehr guter Aufsteiger, eine sehr gute Mischung mit sehr viel Qualität und Erfahrung, aber auch ganz vielen jungen, talentierten Spielern. Werlte ist ein gut organisierter Verein, stellt eine gut organisierte Mannschaft, die einen guten Start in die Saison hingelegt hat – und auch in den Spielen, in denen sie vielleicht nicht gepunktet haben, trotzdem immer eine gute Leistung gezeigt haben.“

Schwierige Aufgabe, klare Zielsetzung

Dass es in Werlte nicht leicht wird, ist dem Coach bewusst:

„Für uns ein ganz, ganz schwieriges Auswärtsspiel in unserer Situation. Wir haben da Respekt vor den Gegnern. Wir fahren da natürlich hin, um idealerweise wieder was Zählbares zu holen und natürlich wollen wir auch gewinnen.“

Trotz vieler offener Personalfragen bleibt Vehring optimistisch:

„Wir haben eine Trainingswoche, in der es jetzt noch viel Unbekanntes gibt. Nichtsdestotrotz vertraue ich der ganzen Mannschaft und allen Jungs zu 100% und auch von jemandem, der vielleicht ein bisschen im zweiten Glied stand oder steht. Allerdings haben wir jetzt noch viele Fragezeichen. Wir wissen um die Schwere der Aufgabe.“

Anpfiff ist dann am Samstag um 16:00 Uhr in Werlte.