Schwere Aufgabe in Rumbach

Der elfte Spieltag der B-Klasse PS/ZW Ost steht auf dem Programm, der SVE muss reisen. Es geht ins Dahner Tal zum TuS Rumbach. Der Gastgeber ist als Aufsteiger bemerkenswert gut in die Saison gestartet. Mit zwei Spielen weniger konnten in den ersten acht Begegnungen vier Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage eingefahren werden. 15 Punkte und ein Torverhältnis von 25:14 bedeuten derzeit Platz 5 in der Tabelle. Die Gastgeber gehen somit als Favorit in die Begegnung. Der steile Aufstieg ist auch mit überragenden Spielern verbunden. So hat Ionit-Cosmin Tatar, langjähriger Landesligaspieler, bereits 10 Tore auf seinem Konto und CosminFlorin Paina, ebenfalls langjähriger Landesligaakteur, bereits sieben mal ins schwarze getroffen. Auf die Abwehr des SVE kommt Schwerstarbeit zu. Aber der TuS Rumbach hat auch eine „Minikrise“, denn in den letzten drei Spielen konnte kein Dreier eingefahren werden. Beim SVE ist man sich der Schwere der Aufgabe bewusst. Nur wenn die komplette Mannschaft über ihre Leistungsgrenze hinaus geht, kann etwas zählbares mit auf den Heimweg genommen werden.