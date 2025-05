Schwere Aufgabe im Aufstiegskrimi für St. Tönis

St. Tönis kann einen Konkurrenten auf Distanz halten. – Foto: Jens Terhardt

Auf der Zielgeraden der Oberliga Niederrhein ist die Spannung an der Tabellenspitze kaum zu überbieten. Vier Mannschaften sind vor den ausstehenden fünf Spieltagen im Kampf um die Meisterschaft noch aussichtsreich im Rennen. Nach dem Last-Minute-Sieg über den 1. FC Monheim blieb der SC St. Tönis mit 61 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter SpVg. Schonnebeck (62). Punktgleich mit den Blau-Gelben hofft die SSVg. Velbert auf eine direkte Rückkehr in die Regionalliga West und Traditionslub ETB SW Essen (59) komplettiert als Tabellenvierter das Quartett. Im Schlussspurt spielt angesichts dieser Dichte nicht nur die Form eine Rolle. Es wird auch auf die Nervenstärke ankommen, weil in dieser Phase jede Niederlage vorentscheidenden Charakter haben kann.

Der richtige mit einer Portion Glück Die vermeintlich leichteste Aufgabe am 30. Spieltag hat Velbert mit dem Gastspiel beim abstiegsbedrohten Mülheimer FC vor der Brust. Die seit drei Spielen sieglosen Schonnebecker gastieren beim Abstiegskandidaten Union Nettetal, der sich aber nach drei Siegen in Folge im Aufwind befindet und unerwartet wieder auf Rettung hoffen darf. Der Ausgang dieser Begegnungen dürfte für die beiden anderen Aufstiegskandidaten an diesem Wochenende aber zweitrangig sein. Denn sie treffen im Topp-Spiel dieses Spieltages am Essener Uhlenkrug direkt aufeinander. Druck lastet auf beiden Mannschaften, wobei die Gastgeber zweifellos mehr unter Zugzwang stehen.

„Spannung pur", kommentiert SC-Trainer Bekim Kastrati die aktuelle Ausgangslage vor der Reise ins Ruhrgebiet. Seine Mannschaft trifft dabei auf einen Gegner, der sich durch eine starke Serie in Stellung brachte. Das Team um Trainer Julian Stöhr ist seit acht Spielen ungeschlagen und fuhr in diesem Zeitraum sechs Siege ein. „Essen kommt aus einer sehr guten Phase", sagt Kastrati anerkennend, „es ist Aufstiegskampf. Da müssen wir clever sein und brauchen einen klaren Plan. Und Glück gehört natürlich auch dazu".