Schwere Aufgabe für Schwalmstadt – fallen wieder 13 Tore bei FeLoNi?

Der 20. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 bietet an beiden Enden der Tabelle reichlich Brisanz. Vorne muss Spitzenreiter 1. FC Schwalmstadt beim fünften SC Edermünde bestehen, dahinter wollen FSG Gudensberg, TSV Korbach, TSV Altenlotheim und SG Neukirchen/Röllshausen im Rennen um die vorderen Plätze nachlegen. Unten stehen vor allem FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz, FC Homberg, VfB Schrecksbach, SG Brunslar/Wolfershausen und TuSpo Mengeringhausen unter Zugzwang.

Der SSV Sand geht als Siebter mit 29 Punkten in das Heimspiel gegen Schrecksbach und ist nach Lage der Tabelle klar favorisiert. Die Gäste stehen mit 17 Punkten auf Rang 13 und kassierten zuletzt sowohl in Edermünde als auch gegen Korbach knappe Niederlagen. Für Sand ist es die Sorte Spiel, die im Blick nach oben gewonnen werden sollte.

SG unter Druck

Die SG Neukirchen/Röllshausen hat 35 Punkte, zuletzt aber nur ein 1:1 in Wolfhagen geholt und davor das Spitzenspiel gegen Schwalmstadt verloren. Gegen den Melsunger FV (26 Punkte) geht es deshalb auch darum, den Anschluss nach ganz oben nicht weiter abreißen zu lassen. Melsungen reist nach dem 1:1 gegen Altenlotheim mit stabilem Mittelfeldpolster an. Korbach will nachlegen

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSV Korbach TSV Korbach TSV 1926 Mengsberg Mengsberg 15:00 live PUSH

Der TSV Korbach ist nach den Siegen gegen Gudensberg (5:1) und in Schrecksbach (1:0) bis auf Rang drei vorgerückt und empfängt nun den TSV Mengsberg. Die Engelhainer haben zuletzt beim 0:0 gegen Edermünde einen Punkt geholt, stehen mit 21 Zählern aber weiter im unteren Drittel. Korbach kann mit einem Heimsieg den Druck auf die Spitze hochhalten, Mengsberg braucht jeden Punkt im Kampf um Abstand nach unten.

Hin und Her

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SG Schauenburg Schauenburg FSG Gudensberg Gudensberg 15:00 PUSH

Die SG Schauenburg steht bei 28 Punkten im gesicherten Mittelfeld, bekommt mit Gudensberg aber einen der Topklubs der Liga vor die Brust. Die Gäste haben sich mit dem 4:2 gegen Sand nach dem Korbach-Dämpfer zurückgemeldet und gehen als Tabellenzweiter in die Partie. Für Schauenburg wäre ein Heimsieg ein starkes Signal nach oben, Gudensberg will den Rückstand auf Schwalmstadt klein halten. In den vergangenen fünf Duellen wechselte sich der Sieger jeweils ab – folgt man dieser Serie, wäre diesmal wieder Schauenburg an der Reihe. Furioses Hinspiel

Wenn FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz auf TuSpo Mengeringhausen trifft, geht es vor allem um Schadensbegrenzung im Tabellenkeller. FeLoNi ist mit 12 Punkten Vorletzter, Mengeringhausen mit einem Punkt weiter Schlusslicht; zuletzt verspielte FeLoNi in Homberg sogar ein 3:0 noch zum 3:3. Für die Gastgeber ist es damit fast schon ein Pflichtsieg, wenn der Anschluss nach oben nicht vollends verloren gehen soll. Im Hinspiel unterlag der TuSpo trotz sechs selbst geschossener Tore und zwischenzeitlich zweimal drei Toren Vorsprung mit 6:7.

Gute Ausgangslage

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSV Altenlotheim Altenlotheim FC Homberg FC Homberg 15:00 PUSH

Der TSV Altenlotheim ist mit 35 Punkten Vierter und empfängt den FC Homberg, der nach dem 3:3 gegen FeLoNi weiter auf Rang 14 feststeckt. Altenlotheim hat zuletzt in Melsungen 1:1 gespielt und gehört weiter zur erweiterten Spitzengruppe. Für Homberg zählt im Abstiegskampf dagegen jeder Zähler.

Gewinnt Wolfhagen II dieses Jahr erstmals?

Brunslar/Wolfershausen hat 20 Punkte und damit nur ein kleines Polster auf die gefährliche Zone. Gegen die Wölfe aus Wolfhagen II, die bei 28 Punkten stehen und zuletzt spät ein 1:1 gegen Neukirchen holten, geht es für die Gastgeber darum, nicht wieder tiefer hineingezogen zu werden. Wolfhagen kann mit einem Auswärtssieg das obere Mittelfeld festigen. Topspiel zum Abschluss