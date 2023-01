Schwere Aufgabe für Pokalverteidiger VfR Warbeyen Frauen-Niederrheinpokal: Im Viertelfinale trifft der VfR Warbeyen auf die DJK Tusa Düsseldorf.

Titelverteidiger VfR Warbeyen weiß jetzt, welche Hürden er nehmen muss, wenn er im Niederrheinpokal der Frauen erneut den Einzug ins Endspiel schaffen will. Der Regionalligist muss im Viertelfinale zunächst bei der DJK TuSA 06 Düsseldorf, Tabellenzweiter in der Niederrheinliga, antreten. Bei einem Erfolg würde der VfR im Halbfinale auf den Sieger der Partie zwischen dem GSV Moers (Niederrheinliga) und Borussia Mönchengladbach (Regionalliga) treffen. Somit könnte es zu einer Neuauflage des Halbfinal-Duells der vergangenen Saison kommen. Da hatte sich der VfR gegen die Borussia mit 3:2 durchgesetzt.

Doch so weit nach vorne wollte Sandro Scuderi, Trainer des VfR Warbeyen, noch gar nicht blicken. „Erst einmal müssen wir die interessante, aber schwere Aufgabe in Düsseldorf lösen. Die DJK TuSA leistet seit Jahren tolle Jugendarbeit. Das zahlt sich mittlerweile auch bei der Frauen-Mannschaft aus“, sagt Scuderi. Wann die eigentlich für den 12. Februar angesetzte Begegnung in Düsseldorf über die Bühne gehen wird, steht noch nicht fest. „Wir versuchen derzeit einen Termin zu finden, der für beide Teams passt“, so Scuderi.