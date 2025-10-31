Schwere Aufgabe für Moosinning in Garching – nach vier Siegen in Folge

Moosinning startete eine Siegesserie von vier Spielen. Am Sonntag steht die Partie beim VfR Garching an, auf die sich die Ball-Brüder freuen.

Moosinning – Nach vier Siegen in Folge hat sich der FC Moosinning vor dem Rückrundenstart in der Fußball-Bezirksliga Nord auf Platz sechs geschoben, jetzt wartet aber eine der schwierigsten Aufgaben: Die Gelb-Schwarzen gastieren am Sonntag um 15 Uhr beim ehemaligen Regionalligisten VfR Garching.

„Unser Minimalziel ist ein Punktgewinn“, sagt Trainer Christoph Ball, für den die Partie in Garching ebenso eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte ist wie für seinen Bruder Giggs: „Da freuen wir uns drauf.“ Ein Wiedersehen gibt es dabei auch mit den alten Mannschaftskollegen Dennis (38) und Mike Niebauer (31), die jetzt wieder regelmäßig auflaufen. „Garching hat eine gute Mischung aus alten Hasen und jungen Wilden“, weiß Ball. Mit acht Treffern ist Mike Niebauer übrigens auch bester Torschütze seiner Mannschaft.

Im Hinspiel konnten sich die Moosinninger beim Saisonstart 3:1 durchsetzen, doch Ball warnt vor dem Gegner: „Das ist für mich zusammen mit Dachau die stärkste Mannschaft der Liga. Trotzdem müssen wir da unbedingt etwas holen, weil noch alles so eng beisammen liegt und wir gerade mal sechs Punkte Vorsprung auf die Relegationszone haben.“ Umgekehrt liegt der Tabellendritte SV Nord Lerchenau auch nur zwei Punkte vor den Gelb-Schwarzen, Garching hat als Tabellenvierter einen Zähler mehr geholt als die Gäste.

Personell tut sich beim Gast wenig: Sicher ist inzwischen, dass Stefan Haas vor der Winterpause nicht mehr spielen wird. Der Kapitän hat sich einen Riss der Plantarfaszie, eine dicke Sehnenplatte in der Fußsohle, zugezogen und muss acht bis zehn Wochen pausieren. Aziz Abdane ist noch gesperrt, und Maximilian Reisinger befindet sich im Urlaub.

Moosinning ist „weit weg vom Maximum“

„Es hat sich gezeigt, dass sich die Abläufe mehr und mehr einschleifen, wenn wir Woche für Woche fast mit der gleichen Mannschaft spielen“, so Ball, er ist aber längst nicht restlos zufrieden: „Wir sind weit weg vom Maximum, das merkt man in vielen Bereichen. Auch im Training. Die Chancenverwertung muss besser werden. In Garching werden wir nicht so viele Möglichkeiten bekommen wie zuletzt in Gerolfing.“

War der Coach vor Wochenfrist mit der ersten Halbzeit einverstanden, so hat er nach der Pause Nachlässigkeiten gesehen: „Das dürfen wir uns in Garching auf kleinen Fall erlauben. Ich erwarte ein sehr physisches Spiel, in dem wir vor allem auch auf die gefährlichen Standards aufpassen müssen.“

⇥Tipp: 1:1