Schwere Aufgabe für Haidlfing

Nachdem am vergangenen Spieltag das Spiel des SV Haidlfing gegen den TSV Hofkirchen abgesagt wurde, stellt man sich im Lager des SVH auf ein schweres Auswärtsspiel auf unbekannten Platz in Laberweinting ein. Das Hinspiel konnte aus HaidlfingerSicht erfolgreich mit 4:1 gestaltet werden. Die Tore für den SVH erzielten Straßl, Schrögmeier, Reithmaier und Schmid. Beide Mannschaften werden voraussichtlich mit einigen Personaländerungen gegenüber dem Hinspiel auftreten.

Die Gastgeber um die Spielertrainer Eisenhut und Zeller haben derzeit einen Lauf. Vier der letzten fünf Begegnungen wurden siegreich gestaltet. Vor Allem das kompakte Mannschaftsgefüge mit einer stabilen Defensivabteilung ist das Erfolgsrezept. Offensiv treten eine Vielzahl an Torschützen auf und sprechen für die Variabilität der Mannschaft. Folgerichtig stehen die Gastgeber auf Platz 5 der Tabelle und haben nur noch 4 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Niederaichbach. Die Tabellensituation verspricht ein spannendes Duell, beide Mannschaften trennen nur vier Punkte und auch die Statistiken sprechen dafür. Beide Offensiven haben viel Qualität und auch die Defensiven Beider machen eine gute Figur.