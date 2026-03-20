Schwere Aufgabe für Germania, Verfolger in Lauerstellung

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NK Croatia Bietigheim geht mit gemischten Gefühlen in dieses Heimspiel. Zwar verlor die Mannschaft zuletzt 1:2 bei FSV 08 Bietigheim-Bissingen II, steht aber mit 20 Punkten noch immer vor dem AKV und kann den Blick auf die gefährdeten Plätze nicht abwenden. TSV Phönix Lomersheim hat mit dem 3:2 gegen SV Pattonville dagegen ein wichtiges Lebenszeichen gesendet und sich auf 28 Punkte verbessert. Das Hinspiel war ein wilder, fast unglaublicher Nachmittag: NK Croatia Bietigheim gewann 8:2 in Lomersheim. Marko Turkovic traf dreifach, Abdul Amir Harb doppelt, Adin Halilovic doppelt und Adrian Andric einmal. Für Phönix waren nur Luca Morgante und David Kirschbaum erfolgreich. Diese Vorgeschichte macht klar, wie viel Revanche in diesem Rückspiel steckt. ---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Pattonville Pattonville TSV Merklingen Merklingen 15:00 PUSH

Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich zuletzt in sehr unterschiedlichen Gefühlslagen wiederfanden. SV Pattonville verlor in Lomersheim 2:3 und blieb bei 27 Punkten, während TSV Merklingen beim 3:3 gegen FC Marbach immerhin einen Punkt rettete und nun 31 Punkte aufweist. Das Hinspiel gewann Pattonville 3:2. Selvedin Shanmugarajah und Grigorios Moissiadis brachten die Gastgeber damals in Führung, Merklingen kämpfte sich durch Kai Dominik Woischiski und Dzanan Mehicevic zurück, ehe erneut Grigorios Moissiadis entschied. Dazu sah Philip Mandic in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot. Pattonville braucht zu Hause wieder ein Erfolgserlebnis. Merklingen wiederum will den kleinen Aufwärtsschub nach dem 3:3 gegen Marbach nutzen. ---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FC Marbach FC Marbach TSV Heimsheim Heimsheim 15:00 PUSH

FC Marbach steht nach dem 3:3 in Merklingen bei 33 Punkten und bleibt im soliden Mittelfeld, ohne sich wirklich nach oben absetzen zu können. TSV Heimsheim dagegen gewann zuletzt 2:1 gegen TASV Hessigheim und hat sich mit 41 Punkten in eine glänzende Verfolgerrolle gebracht. Das Hinspiel gewann Heimsheim 4:2. Nach Treffern von Niklas Horn, Vincenzo De Marco, Tim Widmaier und Max Hermann setzte sich die Mannschaft trotz zwischenzeitlichem Rückstand durch. Für Marbach trafen damals Burak Yalman und Franco Paletta, zudem sah Leon Kraguljac spät Gelb-Rot. Heimsheim reist also mit dem Wissen an, diesen Gegner schon einmal bezwungen zu haben – und mit der Chance, weiter Druck auf die Spitze auszuüben. ---

TSV Schwieberdingen hat sich mit dem 1:0 in Aldingen auf 30 Punkte verbessert und damit nach dem 9:0 gegen den AKV gleich den nächsten Sieg nachgelegt. Spvgg Besigheim kommt nach dem starken 4:1 gegen SV Salamander Kornwestheim mit 39 Punkten als Vierter zu diesem Duell. Das Hinspiel endete 1:1. Riccardo Macorig brachte Besigheim in Führung, Steffen Schuster glich für Schwieberdingen aus. Genau diese Konstellation deutet auch diesmal ein enges Spiel an. Schwieberdingen will den guten Lauf bestätigen, Besigheim dagegen weiter im oberen Feld bleiben und vielleicht sogar noch einmal in Richtung Spitzengruppe schielen. ---

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim SVS Kornwest SV Germania Bietigheim SV Germania 15:30 live PUSH

SV Salamander Kornwestheim musste am vergangenen Wochenende beim 1:4 in Besigheim einen Dämpfer hinnehmen und steht bei 37 Punkten. Nun kommt mit SV Germania Bietigheim der Tabellenführer, der zwar spielfrei nicht war, aber durch die Konstellation an der Spitze weiß, wie eng es geworden ist: 49 Punkte, gleichauf mit Münchingen. Das Hinspiel gewann Germania 2:1. Elias Abraha brachte die Gastgeber früh in Führung, Lionel Schmidt glich für Kornwestheim aus, ehe Sami Hamza in der 83. Minute entschied. Für Kornwestheim ist das ein Härtetest mit großer Wucht. Germania wiederum weiß, dass in dieser Phase jeder Punkt im Titelrennen einen anderen Klang hat. ---

TV Pflugfelden geht mit einem kaum zu verdrängenden Schmerz in dieses Spiel. Das 0:17 in Münchingen war die nächste zweistellige Niederlage nach der Winterpause, und mit drei Punkten sowie 19:159 Toren ist die Lage brutal. FSV 08 Bietigheim-Bissingen II gewann zuletzt 2:1 gegen NK Croatia Bietigheim und steht mit 37 Punkten auf Rang sechs. Das Hinspiel wurde mit 3:0 für Bissingen II gewertet. Für Pflugfelden geht es inzwischen nicht mehr nur um Ergebnisse, sondern auch um Widerstandskraft und Reststolz. Bissingen II reist dagegen mit einer klaren Pflicht an und mit der Chance, sich im oberen Drittel weiter festzusetzen. ---

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr FV Löchgau FV Löchgau II TASV Hessigheim Hessigheim 16:00 PUSH

FV Löchgau II kommt mit dem wohl lautesten Resultat des vergangenen Wochenendes in dieses Heimspiel. Das 14:0 beim AKV B.G. Ludwigsburg war ein Nachmittag der völligen Überlegenheit und hob die Mannschaft auf 30 Punkte. TASV Hessigheim verlor dagegen 1:2 in Heimsheim und steht ebenfalls bei 30 Punkten. Das Hinspiel gewann Hessigheim 3:0. Jannik Egger, Danilo Riccetti und Ioan-Vasile Aparascai trafen damals. Dieses Rückspiel ist deshalb auch ein direktes Duell um Position und Selbstbild: Löchgau II kommt im Rausch, Hessigheim mit dem Versuch, die Niederlage in Heimsheim sofort zu korrigieren. ---