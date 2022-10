Schwere Aufgabe für die SGE Bedburg-Hau Der Landesligist empfängt den Tabellenzweiten Arminia Klosterhardt.

Die SGE Bedburg-Hau spielt bisher eine gute Saison in der Landesliga und möchte diesen Eindruck auch in den kommenden Wochen bis zur Winterpause bestätigen. Am Sonntag, 15 Uhr, wird der Mannschaft aber eine knifflige Aufgabe mit dem Tabellenzweiten Arminia Klosterhardt auf dem Tablett serviert.

SGE-Trainer Sebastian Kaul sagt: „Dieser Gegner zählt für mich, unabhängig von deren Platzierung, neben dem SV Scherpenberg auch zu der stärksten Mannschaft. Ich habe das Team mehrmals beobachten lassen. Das ist eine junge und hungrige Mannschaft, die viele gut ausgebildete junge Spieler in ihrem Kader hat.“

Die SGE hat aber in ihrem bisherigen Saisonverlauf gezeigt, dass sie mit allen Gegnern mithalten kann und absolut konkurrenzfähig ist. Das Manko der Mannschaft ist bisher die mangelnde Chancenverwertung, die sich wie in ein roter Faden durch die nun neun bisher absolvierten Partien zieht. Fünfmal schaffte es die SGE Bedburg-Hau nicht, einen eigenen Treffer zu erzielen. Doch Sebastian Kaul gibt die Hoffnung nicht auf, dass bald endgültig der Knoten platzt. „Wenn man in so vielen Spielen kein eigenes Tor erzielt, dann sollte das schon viel sagen. Aber ich merke, wie meine Spieler in jeder Trainingseinheit alles daran setzen, den Schalter umzulegen. Es macht absolut Spaß, mit der Mannschaft zusammen zu arbeiten. Ich hoffe, der Knoten platzt bald“, sagt der Coach. „Die Chancen haben wir ja immer, nur bis auf eine Ausnahme haben wir nie mehr als ein Tor erzielt.“