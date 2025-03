Schwere Aufgabe für die SG Empfingen, Abstiegsduell beim TSV Frommern

Für den TSV Straßberg 1903 wird es gegen den VfL Nagold eine schwere Aufgabe. Die Gastgeber stehen mit nur sechs Punkten abgeschlagen am Tabellenende und verloren am vergangenen Spieltag mit 0:2 gegen den FC 07 Albstadt. Nagold hingegen ist nach dem souveränen 4:0-Erfolg über den TSV Harthausen/Scher klarer Favorit und will den dritten Tabellenplatz festigen.

Das Spitzenspiel des Spieltags findet in Bösingen statt. Die Gastgeber wollen nach dem 2:1-Auswärtssieg in Tuttlingen den Tabellenzweiten SG Empfingen ärgern. Empfingen befindet sich nach dem souveränen 4:0 gegen Nehren in Topform und will die Chance auf die Tabellenführung wahren.

