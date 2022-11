Schwere Aufgabe für die Armininnen Regionalliga: Das Rerucha-Team tritt bei Borussia Bocholt an.

Leichte Spiele gibt es ohnehin nicht für Arminias Frauen in der Regionalliga. Das haben sie am Vorsonntag beim 0:0 bei den abstiegsbedrohten Recklinghausenerinnen erleben müssen. Nun wartet am Sonntag mit Borussia Bocholt ein richtig schwerer Brocken.