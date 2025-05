Schwere Aufgabe für den TSV Otterfing

Die Fußballerinnen des TSV Otterfing empfangen am Samstag die SG Aßling/Grafing. In Kreuth steigt am Wochenende das Spitzenspiel der Kreisklasse 2.

Einen harten Brocken haben die Fußballerinnen des TSV Otterfing in der Bezirksliga 1 vor der Brust, sie empfangen am morgigen Samstag die SG Aßling/Grafing. Zum Spitzenspiel der Kreisklasse 2 empfängt die Frauenmannschaft des FC Real Kreuth ebenfalls am Samstag die SG Eglfing/Peißenberg. Bereits am heutigen Freitag ist die SG Au/Parsberg in der A-Klasse 4 im Einsatz. Das Heimspiel gegen den SV Saaldorf II beginnt um 19.30 Uhr auf dem Sportplatz des ASV Au. TSV Otterfing – SG Aßling/Grafing Sa., 13 Uhr Die Fußballerinnen des TSV Otterfing haben auch weiterhin mit argen Personalproblemen zu kämpfen. Wie schon am vergangenen Wochenende, als sich die Otterfingerinnen beim 1:3 in Traunstein wacker schlugen, ist der Kader auch beim Heimspiel gegen die SG Aßling/Grafing sehr dünn. Zwei Spielerinnen, die ihre Fußballschuhe eigentlich schon an den Nagel gehängt hatten, springen in die Bresche.

„Wir erwarten einen starken Gegner aus Aßling. Es wird sicher sehr intensiv und läuferisch anspruchsvoll“, erklärt TSV-Trainer Marius Blasco. Die Gastgeberinnen wollen sich dem Druck der SG entgegenstemmen und in der Offensive Nadelstiche setzen. Gegen den Tabellendritten wäre ein Punktgewinn eine Überraschung, zumal der TSV auf Tabellenplatz elf weiterhin um den Klassenerhalt in der Bezirksliga 1 kämpft. „Wir müssen irgendwie dagegenhalten, es wird auf jeden Fall ein schweres Spiel für die Mädels“, weiß Blasco. FC Real Kreuth – SG Eglfing/Peißen. Sa., 13 Uhr Den Aufstieg in die Kreisliga haben die Sportlerinnen des FC Real Kreuth und der SG Eglfing/Peißenberg jeweils bereits in der Tasche. Am morgigen Samstag steigt nun das Spitzenspiel der beiden Top-Teams der Kreisklasse 2 in Kreuth.