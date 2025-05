Schwere Aufgabe für den TSV Nellmersbach, Kellerduell beim FC Welzheim

Am 29. Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall kämpfen die Teams sowohl um den Aufstieg als auch gegen den Abstieg. Der TSV Nellmersbach führt die Tabelle an und will seine Spitzenposition gegen die SG Oppenweiler-Strümpfelbach verteidigen. Am unteren Ende stehen die Sportfreunde DJK Bühlerzell und der TSV Sulzbach-Laufen unter Druck, während die Verfolger um die Relegationsplätze wichtige Punkte einfahren wollen.