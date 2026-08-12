Schwere Aufgabe für den TSV Höchst

Odenwaldkreis. Ein fast kompletter Spieltag steht in dieser Woche in der Kreisliga A an: Gleich fünf Partien des 3. Spieltages gehen bis Freitag über die Bühne. Odenwälder Beteiligung auch darüber: In der Gruppenliga muss der TSV Höchst gegen Spitzenreiter SV Groß-Bieberau ran, in der Kreisoberliga empfängt Viktoria Dieburg den TV Fränkisch-Crumbach.
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TSV Höchst zeigte Moral, Groß-Bieberau kommt mit zwei Siegen
Die Situation des TSV Höchst in der Gruppenliga Darmstadt ist nach zwei klaren Niederlagen nicht einfach. Und jetzt gastiert am Donnerstagabend ausgerechnet die SV Groß-Bieberau (19 Uhr) an der Jahnstraße. Das 0:5 gegen den SV Münster tat schon weh, aber das 3:7 gegen den SV Dersim Rüsselsheim dürfte nicht leichter zu verdauen sein. TSV-Trainer Christian Stapp hat sicherlich recht, wenn er davon ausgeht, dass seine Mannschaft Anpassungsprozesse durchlaufen wird. Fehler werden konsequenter in Form von Gegentoren bestraft, das Tempo ist deutlich höher und die qualitative Besetzung der Gegner nicht mehr vergleichbar mit der Kreisoberliga.
Aber ganz so schlimm war die Vorstellung in Rüsselsheim gar nicht. Das Mannschaftsgefüge funktioniert. In der Opelstadt fiel auf, dass die Odenwälder viel zu schnell Gegentore hinnehmen mussten. Und noch das Eigentor nach der Pause zum 1:5. Aber nicht alles war schlecht: Danach zeigte Höchst Moral, kämpfte sich auf 3:5 heran, hätte durch Lukas Gebhardt sogar das 4:5 machen können. Stattdessen dramatisierte Dersim mit zwei späten Toren das Ergebnis. Jetzt gilt es, ruhig zu bleiben und die Spiele klar zu analysieren.
Auch nach diesem Start ist noch alles drin, für die Odenwälder, auch wenn mit dem SV Groß-Bieberau, dem aktuellen Tabellenführer, an der Jahnstraße seine Visitenkarte abgeben wird. Bieberau gewann 4:2 bei Olympia Lorsch und 2:0 gegen den TSV Altheim. Die Gäste werden die Höchster maximal fordern.
Ebenfalls am Donnerstag erwartet in der Kreisoberliga-Aufsteiger Viktoria Dieburg den TV Fränkisch-Crumbach (19.30 Uhr). Die Rodensteiner spielten lediglich einmal gegen den TSV Günterfürst und unterlagen deutlich mit 0:4. Dieburg gewann 2:1 bei der TS Ober-Roden II. Das ist für die Rodensteiner eine gute Gelegenheit, die ersten Punkte einzufahren.
Die A-Liga Odenwald kommt gleich mit fünf Spielen in diese Woche. Am Mittwoch (12.) erwartet die SG Bad König/Zell Aufsteiger GSV Breitenbrunn und die SSV Brensbach II empfängt den neu formierten VfL Michelstadt (beide 19 Uhr). Die Kurstädter drehten vergangenen Sonntag einen 1:3-Pausenrückstand in Gammelsbach und ließen damit ihre „Muskeln“ spielen. Für den erfolgreichen Aufsteiger Brensbach II kommt es jetzt gegen schnelle und ballsichere Michelstädter zu einer echten Standortbestimmung.
Am Donnerstag (13.) geht es weiter mit der KSG Vielbrunn gegen den TSV Sensbachtal (18.30 Uhr) und der KSV Reichelsheim erwartet den SV Hummetroth II (19 Uhr). Besonders auf den Auftritt von Vizemeister SV Hummetroth II darf man gespannt sein, der in seinem 22-Mann-Kader verstärkt auf junge, talentierte Fußballer baut, die Potenzial haben, den Sprung in die erste Formation zu schaffen. Trainer Nicola Castro muss allerdings noch auf einige Spieler verzichten, die sich noch im Urlaub befinden. Vielbrunn enttäuschte am vergangenen Sonntag in Michelstadt. Gegen Sensbachtal soll alles besser werden. Auf Sieg setzt auch der TSV Höchst II, der am Freitag (19.30 Uhr) Türkiyemspor Breuberg prüft. Breuberg steht nach zwei Spielen, null Punkten und einem Torverhältnis von 1:15 am Tabellenende der A-Liga.