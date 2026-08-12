Schwere Aufgabe für den TSV Höchst

Lars Becker (vorn, im Duell mit Maurice Silhanek von der SSV Brensbach) will mit dem TSV Höchst unter der Woche zum ersten Mal in dieser Gruppenliga-Saison punkten. Foto: Herbert Krämer

Odenwaldkreis. Ein fast kompletter Spieltag steht in dieser Woche in der Kreisliga A an: Gleich fünf Partien des 3. Spieltages gehen bis Freitag über die Bühne. Odenwälder Beteiligung auch darüber: In der Gruppenliga muss der TSV Höchst gegen Spitzenreiter SV Groß-Bieberau ran, in der Kreisoberliga empfängt Viktoria Dieburg den TV Fränkisch-Crumbach.

Die Situation des TSV Höchst in der Gruppenliga Darmstadt ist nach zwei klaren Niederlagen nicht einfach. Und jetzt gastiert am Donnerstagabend ausgerechnet die SV Groß-Bieberau (19 Uhr) an der Jahnstraße. Das 0:5 gegen den SV Münster tat schon weh, aber das 3:7 gegen den SV Dersim Rüsselsheim dürfte nicht leichter zu verdauen sein. TSV-Trainer Christian Stapp hat sicherlich recht, wenn er davon ausgeht, dass seine Mannschaft Anpassungsprozesse durchlaufen wird. Fehler werden konsequenter in Form von Gegentoren bestraft, das Tempo ist deutlich höher und die qualitative Besetzung der Gegner nicht mehr vergleichbar mit der Kreisoberliga.

Aber ganz so schlimm war die Vorstellung in Rüsselsheim gar nicht. Das Mannschaftsgefüge funktioniert. In der Opelstadt fiel auf, dass die Odenwälder viel zu schnell Gegentore hinnehmen mussten. Und noch das Eigentor nach der Pause zum 1:5. Aber nicht alles war schlecht: Danach zeigte Höchst Moral, kämpfte sich auf 3:5 heran, hätte durch Lukas Gebhardt sogar das 4:5 machen können. Stattdessen dramatisierte Dersim mit zwei späten Toren das Ergebnis. Jetzt gilt es, ruhig zu bleiben und die Spiele klar zu analysieren.

Auch nach diesem Start ist noch alles drin, für die Odenwälder, auch wenn mit dem SV Groß-Bieberau, dem aktuellen Tabellenführer, an der Jahnstraße seine Visitenkarte abgeben wird. Bieberau gewann 4:2 bei Olympia Lorsch und 2:0 gegen den TSV Altheim. Die Gäste werden die Höchster maximal fordern.