Schwere Aufgabe für Calden – beißen die Löwen zurück?

15. Spieltag der Verbandsliga Nord

Am 15. Spieltag der Verbandsliga Nord steht kein echtes Gipfeltreffen an, doch zahlreiche Partien versprechen Brisanz im Kampf um Punkte und Positionen. Während Tabellenführer KSV Hessen Kassel II in Eichenzell auf die guten Leistungen aufbauen will, kommt es zwischen OSC Vellmar und FSV Dörnberg zu einem richtungsweisenden Derby.

Hält die Heimserie?

Morgen, 15:00 Uhr
Lichtenauer FV
Lichtenauer FVLichten. FV
SC Willingen
SC WillingenSC Willingen
15:00

Zu Hause noch ungeschlagen zählt Lichtenau zu den stabilsten Heimteams der Liga, will aber nach der Niederlage in Dörnberg wieder ein Zeichen setzen. Gegner Willingen reist mit personellen Sorgen an, zeigte zuletzt aber Kampfgeist. Erinnerungen an frühere Direktduelle mahnen den LFV zur Konzentration – die Serie daheim soll halten.

Derbystimmung am Schwimmbad

Morgen, 15:30 Uhr
OSC Vellmar
OSC VellmarOSC Vellmar
FSV Dörnberg
FSV DörnbergFSV Dörnberg
15:30live

Nach sechs sieglosen Spielen ist der Druck beim Tabellen-13. OSC Vellmar groß. Hoffnungsträger bleibt Offensivspieler Lukas Geisler, der an zwölf Treffern beteiligt war. Dörnberg reist als leichter Favorit an, muss aber trotz geheilter Verletzung weiterhin ohne Torjäger Dombai auskommen – im Derby könnte die größere Leidenschaft entscheiden.

Klare Rollenverhältnisse

So., 26.10.2025, 11:30 Uhr
FC Britannia Eichenzell
FC Britannia EichenzellEichenzell
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen II
11:30

Der Spitzenreiter will beim Drittletzten Eichenzell seine beeindruckenden Leistungen fortsetzen und ungeschlagen in die Rückrunde gehen. Die Junglöwen präsentieren sich konstant dominant und treffen auf einen Gegner, der bislang nur ein Spiel gewinnen konnte. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

Wölfe im Reiherwald zu Gast

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Wabern
TSV WabernTSV Wabern
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen
15:00

Der heimstarke TSV Wabern ist seit drei Spielen ungeschlagen und möchte gegen den Tabellenvierten Wolfhagen erneut überraschen. Die „Wölfe“ reisen nach der ersten Saisonniederlage mit Wiedergutmachungswillen an, besitzen jedoch mit fünf Auswärtssiegen die beste Bilanz der Liga. Auf schwierigem Geläuf dürfte ein kampfbetontes Spiel zu erwarten sein.

Schwerer Brocken für Calden

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV 1920 Steinbach
SV 1920 SteinbachSV Steinbach
SG Calden/Meimbressen
SG Calden/MeimbressenSG Calden/M.
15:00

Sechs Siege in Folge haben den SV Steinbach auf Rang drei geführt – entsprechend selbstbewusst geht das Team in das Heimspiel gegen Calden. Die Gäste müssen ohne den gesperrten Weis auskommen, wollen aber mutig auftreten. Es wird ein Duell auf hohem Niveau erwartet, in dem Effizienz entscheiden könnte.

Keine Blöße geben

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Hofbieber
SV HofbieberSV Hofbieber
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/DohrenbachKlei/Hun/Doh
15:00

Tabellen-16. Hofbieber steht schon früh unter Druck, will aber gegen den Sechsten aus Kleinalmerode alles investieren. Die Gäste reisen nach dem klaren Heimsieg gegen Eichenzell mit breiter Brust an und gelten als klarer Favorit. Die Dreier-SG ist jedoch vor Leichtsinn gewarnt – in Hofbieber dürfte sie ein intensives Duell auf schwierigem Geläuf erwarten.

