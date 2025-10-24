Schwere Aufgabe für Calden – beißen die Löwen zurück?

Am 15. Spieltag der Verbandsliga Nord steht kein echtes Gipfeltreffen an, doch zahlreiche Partien versprechen Brisanz im Kampf um Punkte und Positionen. Während Tabellenführer KSV Hessen Kassel II in Eichenzell auf die guten Leistungen aufbauen will, kommt es zwischen OSC Vellmar und FSV Dörnberg zu einem richtungsweisenden Derby.
Hält die Heimserie?
Zu Hause noch ungeschlagen zählt Lichtenau zu den stabilsten Heimteams der Liga, will aber nach der Niederlage in Dörnberg wieder ein Zeichen setzen. Gegner Willingen reist mit personellen Sorgen an, zeigte zuletzt aber Kampfgeist. Erinnerungen an frühere Direktduelle mahnen den LFV zur Konzentration – die Serie daheim soll halten.
Derbystimmung am Schwimmbad
Nach sechs sieglosen Spielen ist der Druck beim Tabellen-13. OSC Vellmar groß. Hoffnungsträger bleibt Offensivspieler Lukas Geisler, der an zwölf Treffern beteiligt war. Dörnberg reist als leichter Favorit an, muss aber trotz geheilter Verletzung weiterhin ohne Torjäger Dombai auskommen – im Derby könnte die größere Leidenschaft entscheiden.
Klare Rollenverhältnisse
Der Spitzenreiter will beim Drittletzten Eichenzell seine beeindruckenden Leistungen fortsetzen und ungeschlagen in die Rückrunde gehen. Die Junglöwen präsentieren sich konstant dominant und treffen auf einen Gegner, der bislang nur ein Spiel gewinnen konnte. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.
Wölfe im Reiherwald zu Gast
Der heimstarke TSV Wabern ist seit drei Spielen ungeschlagen und möchte gegen den Tabellenvierten Wolfhagen erneut überraschen. Die „Wölfe“ reisen nach der ersten Saisonniederlage mit Wiedergutmachungswillen an, besitzen jedoch mit fünf Auswärtssiegen die beste Bilanz der Liga. Auf schwierigem Geläuf dürfte ein kampfbetontes Spiel zu erwarten sein.
Schwerer Brocken für Calden
Sechs Siege in Folge haben den SV Steinbach auf Rang drei geführt – entsprechend selbstbewusst geht das Team in das Heimspiel gegen Calden. Die Gäste müssen ohne den gesperrten Weis auskommen, wollen aber mutig auftreten. Es wird ein Duell auf hohem Niveau erwartet, in dem Effizienz entscheiden könnte.
Keine Blöße geben
Tabellen-16. Hofbieber steht schon früh unter Druck, will aber gegen den Sechsten aus Kleinalmerode alles investieren. Die Gäste reisen nach dem klaren Heimsieg gegen Eichenzell mit breiter Brust an und gelten als klarer Favorit. Die Dreier-SG ist jedoch vor Leichtsinn gewarnt – in Hofbieber dürfte sie ein intensives Duell auf schwierigem Geläuf erwarten.