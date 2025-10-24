Schwere Aufgabe für Calden – beißen die Löwen zurück?

Der Spitzenreiter will beim Drittletzten Eichenzell seine beeindruckenden Leistungen fortsetzen und ungeschlagen in die Rückrunde gehen. Die Junglöwen präsentieren sich konstant dominant und treffen auf einen Gegner, der bislang nur ein Spiel gewinnen konnte. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

Der heimstarke TSV Wabern ist seit drei Spielen ungeschlagen und möchte gegen den Tabellenvierten Wolfhagen erneut überraschen. Die „Wölfe“ reisen nach der ersten Saisonniederlage mit Wiedergutmachungswillen an, besitzen jedoch mit fünf Auswärtssiegen die beste Bilanz der Liga. Auf schwierigem Geläuf dürfte ein kampfbetontes Spiel zu erwarten sein.

Schwerer Brocken für Calden

Sechs Siege in Folge haben den SV Steinbach auf Rang drei geführt – entsprechend selbstbewusst geht das Team in das Heimspiel gegen Calden. Die Gäste müssen ohne den gesperrten Weis auskommen, wollen aber mutig auftreten. Es wird ein Duell auf hohem Niveau erwartet, in dem Effizienz entscheiden könnte. Keine Blöße geben