Schwere Aufgabe für Aramäer Heilbronn, TSV Erlenbach beim Kellerduell

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr TSV Pfedelbach Pfedelbach Aramäer Heilbronn Aramäer HN 15:00



TSV Pfedelbach trifft auf Aramäer Heilbronn. Die Gastgeber wollen vor heimischer Kulisse punkten und den Abstand auf das obere Tabellenfeld verkürzen, während Aramäer Heilbronn seine Tabellenführung verteidigen und den Druck auf die Verfolger erhöhen möchte.



TG Böckingen empfängt SGM Mulfingen/Hollenbach. Böckingen strebt einen Sieg an, um den Anschluss an das obere Tabellendrittel zu wahren, während Mulfingen/Hollenbach als Aufsteiger auswärts versuchen wird, Punkte zu sammeln und sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen.



SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim spielt gegen FSV Schwaigern. Die Gastgeber sind auf Zähler angewiesen, um aus der unteren Tabellenregion zu entkommen, Schwaigern hingegen will seine Position im Mittelfeld stabilisieren und wichtige Punkte für den weiteren Saisonverlauf sichern.



FSV Friedrichshaller SV trifft auf FC Union Heilbronn. Friedrichshaller SV will sich mit einem Heimsieg im oberen Tabellenbereich festsetzen, während Union Heilbronn den Anschluss an das Mittelfeld halten möchte. FSV Friedrichshaller SV trifft auf FC Union Heilbronn. Friedrichshaller SV will sich mit einem Heimsieg im oberen Tabellenbereich festsetzen, während Union Heilbronn den Anschluss an das Mittelfeld halten möchte.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr TSV Botenheim Botenheim Sportfreunde Lauffen Lauffen 15:00



TSV Botenheim spielt gegen Sportfreunde Lauffen. Die Gastgeber benötigen dringend Punkte, um nicht in den Abstiegssog zu geraten, Lauffen möchte mit einem Sieg den Druck auf Tabellenführer Aramäer Heilbronn aufrechterhalten.



SG Sindringen/Ernsbach empfängt Sportfreunde Untergriesheim. Die Gastgeber wollen ihre Position in der Spitzengruppe festigen, während Untergriesheim die Chance nutzen möchte, sich aus dem unteren Tabellenbereich zu lösen.



SG Stetten/Kleingartach trifft auf TSV Erlenbach. Beide Teams stehen am Tabellenende und benötigen jeden Punkt, um den Rückstand auf die Konkurrenz zu verkürzen und die Abstiegszone nicht weiter zu vertiefen.



TSV Neuenstein empfängt SV Wachbach. Die Hausherren suchen dringend Punkte, um aus dem Keller herauszukommen, während Wachbach auf einen Sieg hofft, um Anschluss an das obere Mittelfeld zu halten.