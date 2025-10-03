 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Schwere Aufgabe für Aramäer Heilbronn, TSV Erlenbach beim Kellerduell

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 7. Spieltags

Bezirksliga Franken
SV Wachbach
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
Pfedelbach
SG Sindr/Er.

Am siebten Spieltag der Bezirksliga Franken stehen erneut die Spitzenteams Aramäer Heilbronn und Sportfreunde Lauffen im Blickpunkt, während die Abstiegskandidaten wie TSV Neuenstein, SG Stetten/Kleingartach und TSV Erlenbach jeden Punkt benötigen, um Anschluss ans rettende Ufer zu halten. Die Mittelfeldteams müssen ihre Leistungen stabilisieren, um weder den Anschluss an die Spitze zu verlieren noch in den Abstiegskampf gezogen zu werden.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
15:00live

TSV Pfedelbach trifft auf Aramäer Heilbronn. Die Gastgeber wollen vor heimischer Kulisse punkten und den Abstand auf das obere Tabellenfeld verkürzen, während Aramäer Heilbronn seine Tabellenführung verteidigen und den Druck auf die Verfolger erhöhen möchte.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
15:00

TG Böckingen empfängt SGM Mulfingen/Hollenbach. Böckingen strebt einen Sieg an, um den Anschluss an das obere Tabellendrittel zu wahren, während Mulfingen/Hollenbach als Aufsteiger auswärts versuchen wird, Punkte zu sammeln und sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
15:00

SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim spielt gegen FSV Schwaigern. Die Gastgeber sind auf Zähler angewiesen, um aus der unteren Tabellenregion zu entkommen, Schwaigern hingegen will seine Position im Mittelfeld stabilisieren und wichtige Punkte für den weiteren Saisonverlauf sichern.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
15:00live

FSV Friedrichshaller SV trifft auf FC Union Heilbronn. Friedrichshaller SV will sich mit einem Heimsieg im oberen Tabellenbereich festsetzen, während Union Heilbronn den Anschluss an das Mittelfeld halten möchte.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
15:00

TSV Botenheim spielt gegen Sportfreunde Lauffen. Die Gastgeber benötigen dringend Punkte, um nicht in den Abstiegssog zu geraten, Lauffen möchte mit einem Sieg den Druck auf Tabellenführer Aramäer Heilbronn aufrechterhalten.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
15:00

SG Sindringen/Ernsbach empfängt Sportfreunde Untergriesheim. Die Gastgeber wollen ihre Position in der Spitzengruppe festigen, während Untergriesheim die Chance nutzen möchte, sich aus dem unteren Tabellenbereich zu lösen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
15:00

SG Stetten/Kleingartach trifft auf TSV Erlenbach. Beide Teams stehen am Tabellenende und benötigen jeden Punkt, um den Rückstand auf die Konkurrenz zu verkürzen und die Abstiegszone nicht weiter zu vertiefen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
15:00

TSV Neuenstein empfängt SV Wachbach. Die Hausherren suchen dringend Punkte, um aus dem Keller herauszukommen, während Wachbach auf einen Sieg hofft, um Anschluss an das obere Mittelfeld zu halten.

