Schwere Aufgabe beim Tabellenführer

– Foto: Reiner Stöter

Am 21. Spieltag der Landesliga Holstein steht für den TSV Lägerdorf eine der schwierigsten Auswärtsaufgaben der Saison an. Die Mannschaft von Trainer Michael Blume gastiert am Samstag um 16.30 Uhr beim Tabellenführer SC Rapid Lübeck.

„Auf uns wartet der Tabellenführer – und dann auch noch auswärts auf dem sehr kleinen Kunstrasen in Lübeck. Eine echte Aufgabe“, sagt Blume. Schon das Hinspiel zeigte, wie eng die Kräfteverhältnisse sein können: Damals unterlag Lägerdorf knapp mit 0:1.

Die Gastgeber führen die Tabelle mit 44 Punkten an und untermauerten ihre Spitzenposition zuletzt mit einem souveränen 3:0-Erfolg beim TSV Bargteheide. Lägerdorf reist dagegen mit Rückenwind nach Lübeck, nachdem zuletzt ein 2:1-Heimsieg gegen den TSV Pansdorf gelang. Mit 29 Punkten belegt der TSV aktuell Rang sieben.

Der TSV geht dennoch mit Zuversicht in die Partie. „Wenn wir unsere Hausaufgaben machen und gut verteidigen, dann haben wir eine Chance, Punkte mitzunehmen“, erklärt Blume. Klar ist aber auch die Rollenverteilung: „Wir gehen sicherlich nicht als Favorit in die Partie.“

Respekt genießt Lägerdorf im Lübecker Raum dennoch. „Rapid freut sich sicherlich nicht auf uns. Wir haben uns dort schon einigen Respekt verschafft“, sagt Blume. Für seine junge Mannschaft ist das Spiel gegen den Spitzenreiter auch eine Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln. „Wir haben Bock auf das Spiel und hauen alles rein, um uns in solchen schwierigen Spielen weiterzuentwickeln.“