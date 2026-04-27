„Schwer zu verkraften“ – Überackers Frauen geben Sieg in Nachspielzeit aus der Hand

Die Fußballerinnen von RW Überacker (in Rot) im Spiel gegen den SC Biberbach (blaue Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Ein Missverständnis im Strafraum kostete RW Überacker den verdienten Sieg. Das 1:1 gegen Kirchberg fiel erst in letzter Minute.

Ein Sieg wäre für RW Überacker nach Chancen und Spielverlauf mehr als verdient gewesen. Am Ende musste sich die Mannschaft von Trainer Andreas Fasching im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn SV Kirchberg im Wald vor 50 Zuschauern aber mit einem 1:1 begnügen. Immerhin reichte der Punkt, um Rang fünf zu behaupten.

Besonders bitter: Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit und entstand durch ein Missverständnis im Überackerer Strafraum. Torhüterin Isabella Gimmy kam nach dem Ruf „Ich hab ihn“ aus ihrem Tor, verfehlte den Ball jedoch. Kirchbergs Katrin Friedrich sagte Danke und schob zum schmeichelhaften 1:1 ein. „Abhaken und auf das nächste Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Schlusslicht FC Alburg konzentrieren“, sagte Fasching enttäuscht. „Mit einem Unentschieden kann man leben, aber wie es zustande gekommen ist, ist sehr schwer zu verkraften.“

Allerdings musste sich auch Überackers Offensive an die eigene Nase fassen. Schon zur Pause hätte die Führung deutlich höher ausfallen müssen. „Bereits bis dahin hätten wir den Sack zumachen müssen“, sagte Fasching, der etlichen vergebenen Chancen nachtrauerte. Dass sich das am Ende rächte, passte zum Spielverlauf.

Dabei war seine Mannschaft gut in die Partie gekommen, brauchte für die Führung aber ein Handspiel des Gegners. Sandra Wianski verwandelte den fälligen Elfmeter sicher und setzte den Ball unhaltbar links neben den Pfosten. Aus dem Spiel heraus gelang den Rot-Weißen danach trotz guter Möglichkeiten kein weiterer Treffer mehr. Trotz des späten Rückschlags schlug Fasching am Ende auch versöhnliche Töne an. „Jede meiner Spielerinnen hat ihr Herz heute auf dem Platz gelassen“, sagte er. (Dieter Metzler)