Schwer getan und Tabellenführung verloren... von Philipp Dinger · Heute, 19:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Dinger

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Heute war der SVN zu Gast bei der Spielgemeinschaft aus Achsheim und Lützelburg. Leider immer noch ersatzgeschwächt wegen Urlaub, Hochzeit und Verletzungen waren die Vorzeichen klar, das Spiel wird gegen den Tabellenvierten ein richtig schwerer Brocken.

Man merkte auch die erste viertel Stunde direkt, dass sich der SVN sehr schwer tat. Die Hausherren hatten deutlich mehr vom Spiel und die Nordendorfer ließen den Gegner zu Beginn zu viel Platz und schalteten zu spät. In der 19. Minute kam es dann zur ersten nennenswerten Chance des Spiels und zwar auf Seiten der Heimmannschaft. Rezan Ali wollte den Stürmer ins Abseits stellen, die Rechnung machte er aber ohne den Schiedsrichter. Der Stürmer tauchte somit, vermutlich selbst etwas überrascht, allein vorm Tor auf, setzte den Ball aber links vorbei. In der Folgezeit kam Nordendorf besser ins Spiel, schaffte es sich nach vorne zu kombinieren, erspielte sich aber keine zwingenden Chancen. Viel Nennenswertes kam in dieser ersten Hälfte auch nicht zustande. In der 28. Minute setzte Sven Gruber einen Abschluss vom Sechzehnerrand knapp drüber. Eine Minute später steckte Julian Mehring auf Ioannis Gkountoglou durch, der dann allein vorm Torwart auftauchte, aber als Abseits zurückgepfiffen wurde. Nordendorf musste dann auch früh zweimal wegen Verletzung wechseln, was dem Spiel den Fluss nahm. Im Großen und Ganzen war es das auch in Durchgang eins. Einzig mit dem Halbzeitpfiff hätte Philipp Mehring noch die Chance gehabt, den Führungstreffer zu erzielen. Nach Flanke tauchte er völlig freistehend im Fünfer vor dem Heimtorwart auf, wurde aber einfach über den Haufen gerannt, ein Pfiff seitens des Schiris bliebt aber aus. Generell muss man sagen, der Schiedsrichter hatte nicht den besten Tag. Sowohl Abseits aber auch nicht gesehene und falsch gepfiffene Foulspiele ahndete er häufig für beide Teams nicht korrekt. Noch dazu schaffte es der Schiri auch nicht, Ruhe ins Spiel zu bringen.