Schwer getan, trotzdem gesiegt

Im ersten Abschnitt jedoch fanden die Nullneuner nicht richtig in die Partie, vieles blieb Stückwerk, fehlende Genauigkeit im Passspiel und wenig Durchschlagskraft prägten die Partie.
BERICHT von Uwe Vester // SV 09 Arnstadt
Im zweiten Abschnitt agierten die Hausherren zielstrebiger und erzielten durch einen Doppelschlag einen Zwei-Tore-Vorsprung. Zunächst bediente der freigespielte Dustin Messing mit einem Querpass den mitgelaufenen Ben Luca Kunz, der mühelos vollendete (48.). Zwei Minuten später klingelte es erneut im Gästekasten: Niklas Hoffmanns Rechtsflanke köpfte der freistehende Messing ein (50.). Mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 20 m markierte Kaldeborn den Anschlusstreffer (61.). Danach verstärkten die Gäste ihre Angriffsbemühungen, ohne die stellungssichere Defensive der Nullneuner in Bedrängnis zu bringen. Die sich nun bietenden Räume nutzten die Bachstädter zu Konterattacken, die aber meist nicht zu Ende gespielt wurden. Gleich dreimal aus dem Gewühl heraus blockten die Gäste erfolgreich gegen Messing, Hädrich und Kunz per Kopf (67.). In der Nachspielzeit bewahrte der Saalfelder Schlussmann Onyshchenko gegen den freistehenden Max Seiml sein Team vor einem weiteren Gegentor. Dieses fiel dann fast mit dem Schlusspfiff: Janes Grünert legte quer zu Dan Bartholome, der erst noch bedrängt an Onyshchenko scheiterte, im zweiten Versuch aber traf (90.+3).