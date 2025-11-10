Schwer getan, trotzdem gesiegt

„Wir haben kein gutes Spiel gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit keinen Zugriff gehabt. Es ist aber ein gutes Zeichen, dass wir die Qualität haben, trotz überschaubarer Leistung das Spiel zu gewinnen. Letztlich haben wir stabil agiert und wenig zugelassen“, so 09-Trainer Martin Hauswald. Insgesamt bestimmten aber beide Abwehrreihen die Szenerie, sodass kaum zwingende Torgelegenheiten herausgesprungen sind. Saalfeld, mit dem Rucksack von sieben sieglosen Spielen, startete besser. Abdulhabi setzte mit einem Distanzschuss, den Julian Knoll parierte, die erste Duftmarke (3.). Nach knapp zwanzig Minuten kamen die Hausherren zum ersten Abschluss, als Dustin Messing nach Zuspiel von Anton Lvovs aus Nahdistanz an Torwart Onyshchenko scheiterte (18.). Für die Feengrottenstädter kam Ensenbach freistehend aus 20 m zum Abschluss, doch Keeper Knoll hatte mit dem zu mittig platzierten Schuss keine Probleme (37.). Infolge einer Ecke traf Kaldeborn am kurzen Pfosten den Ball nicht richtig, sodass dieser über das Tor strich (41.). Anschließend war Julian Knoll bei einem Querpass vor einem einschussbereiten Gästeakteur zur Stelle.

Im zweiten Abschnitt agierten die Hausherren zielstrebiger und erzielten durch einen Doppelschlag einen Zwei-Tore-Vorsprung. Zunächst bediente der freigespielte Dustin Messing mit einem Querpass den mitgelaufenen Ben Luca Kunz, der mühelos vollendete (48.). Zwei Minuten später klingelte es erneut im Gästekasten: Niklas Hoffmanns Rechtsflanke köpfte der freistehende Messing ein (50.). Mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 20 m markierte Kaldeborn den Anschlusstreffer (61.). Danach verstärkten die Gäste ihre Angriffsbemühungen, ohne die stellungssichere Defensive der Nullneuner in Bedrängnis zu bringen. Die sich nun bietenden Räume nutzten die Bachstädter zu Konterattacken, die aber meist nicht zu Ende gespielt wurden. Gleich dreimal aus dem Gewühl heraus blockten die Gäste erfolgreich gegen Messing, Hädrich und Kunz per Kopf (67.). In der Nachspielzeit bewahrte der Saalfelder Schlussmann Onyshchenko gegen den freistehenden Max Seiml sein Team vor einem weiteren Gegentor. Dieses fiel dann fast mit dem Schlusspfiff: Janes Grünert legte quer zu Dan Bartholome, der erst noch bedrängt an Onyshchenko scheiterte, im zweiten Versuch aber traf (90.+3).