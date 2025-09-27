Schwer gebeutelter TSV Seckmauern empfängt FC 07 Bensheim

Seckmauern. Ein schwer gebeutelter TSV Seckmauern empfängt in der Fußball-Gruppenliga am Sonntag den FC 07 Bensheim (Anstoß 15 Uhr). Die Odenwälder haben aktuell mit massiven personellen Problemen zu kämpfen und müssen auf ganze neun Spieler verzichten. „Die Vorzeichen stehen ehrlicherweise nicht zu unserem Besten“, gibt TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann, der nach seiner Rot-Sperre wieder an Bord ist, zu.
Unglaubliches Pech hat dabei Innenverteidiger Tim Zöller ereilt, der sich gegen Griesheim einen Kreuzbandriss zugezogen hat – genau wie Kapitän Marvin Friedrich zu Saisonbeginn. Im Training traf es außerdem Jannik Beck, der mit einem Muskelfaserriss vorerst ausfallen wird. Zudem muss der TSV mindestens bis Ende 2025 auf Stammtorhüter Florian Kalweit verzichten, der sich auf eine Weltreise begeben hat. David Schäfer und Neuverpflichtung Markus Zatocil (Hummetroth II) werden in einem „offenen Konkurrenzkampf“ um die Nachfolge streiten.
Außerdem würden insgesamt fünf Akteure aufgrund einer bereits länger feststehenden Privatfeier ausfallen, weswegen der TSV sich mit Bensheim eigentlich einigte, die Partie auf das erste Dezember-Wochenende zu verlegen. Allerdings, so Oppermann, habe der Verband in diese Verlegung mit Verweis auf den zwingenden Abschluss des Ligabetriebes bis zur 45. Kalenderwoche hereingegrätscht, weswegen das Spiel doch am Sonntag stattfindet.
„Ich habe ganz wenig Verständnis für diese Argumentation. Ich weiß nicht, warum man in die Zeit von August bis November ganze 20 Spiele pressen muss und der Betrieb nicht etwas entzerrt werden kann“, moniert Oppermann.
Zusätzlich ärgert den 39-Jährigen, dass in der eigenen Mannschaft aktuell einige Akteure zu oft kurzfristig aufgrund anderer Prioritäten Trainingseinheiten verpassen würden und damit der Mannschaft in dieser ohnehin schwierigen Phase noch mehr personelle Optionen nehmen würden. Oppermann fordert daher, dass in den nächsten Wochen „jeder seinen Mann steht“ und man nicht nur Bensheim „einen heißen Tanz“ liefert.
Die Bergsträßer, die in der vergangenen Woche einen großen personellen Aderlass von Sportlicher Leitung über Trainer hinter sich hatten, seien dabei als „angeschlagener Boxer“ nicht zu unterschätzen und am Sonntag der Favorit.