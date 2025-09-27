Lucas Oppermann (links), Spielertrainer des TSV Seckmauern, darf nach seiner Sperre am am Sonntag zwar wieder ran, dafür steht Keeper Florian Kalweit dem TSV wegen einer Weltreise vorerst nicht mehr zur Verfügung (Archiv). Foto: Herbert Krämer

Schwer gebeutelter TSV Seckmauern empfängt FC 07 Bensheim OdenwälderGruppenligist hat vor dem Spiel gegen Bensheim große Personalprobleme Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt Seckmauern FC 07 Bensh.

Seckmauern. Ein schwer gebeutelter TSV Seckmauern empfängt in der Fußball-Gruppenliga am Sonntag den FC 07 Bensheim (Anstoß 15 Uhr). Die Odenwälder haben aktuell mit massiven personellen Problemen zu kämpfen und müssen auf ganze neun Spieler verzichten. „Die Vorzeichen stehen ehrlicherweise nicht zu unserem Besten“, gibt TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann, der nach seiner Rot-Sperre wieder an Bord ist, zu.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Seckmauern Seckmauern FC 1907 Bensheim FC 07 Bensh. 15:00

Unglaubliches Pech hat dabei Innenverteidiger Tim Zöller ereilt, der sich gegen Griesheim einen Kreuzbandriss zugezogen hat – genau wie Kapitän Marvin Friedrich zu Saisonbeginn. Im Training traf es außerdem Jannik Beck, der mit einem Muskelfaserriss vorerst ausfallen wird. Zudem muss der TSV mindestens bis Ende 2025 auf Stammtorhüter Florian Kalweit verzichten, der sich auf eine Weltreise begeben hat. David Schäfer und Neuverpflichtung Markus Zatocil (Hummetroth II) werden in einem „offenen Konkurrenzkampf“ um die Nachfolge streiten. Außerdem würden insgesamt fünf Akteure aufgrund einer bereits länger feststehenden Privatfeier ausfallen, weswegen der TSV sich mit Bensheim eigentlich einigte, die Partie auf das erste Dezember-Wochenende zu verlegen. Allerdings, so Oppermann, habe der Verband in diese Verlegung mit Verweis auf den zwingenden Abschluss des Ligabetriebes bis zur 45. Kalenderwoche hereingegrätscht, weswegen das Spiel doch am Sonntag stattfindet.