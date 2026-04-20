„Schwer fassbar“ – Münsing verliert unglücklich gegen Habach

Viele gute Aktionen verbuchten die Münsinger um Luis Hirn (re.), doch am Ende gewannen Florian Neuschls Habacher mit 2:0. – Foto: Tamara Rabuser (or)

Einen Genickschlag in letzter Sekunde kassierten die Münsinger Fußballer am Samstag beim ASV Habach. In der Nachspielzeit wurde der SVM bitter für seine mangelnde Effektivität an diesem Tag bestraft und kassierte das Gegentor zum 2:1 für die Gastgeber. „Am Ende ein bisschen schwer fassbar“, meinte Coach Martin Grelics mit Blick auf die Niederlage.

Denn eigentlich war er voll des Lobes für das, was seine Mannschaft da auf dem Platz zeigte: „Es lief viel nach Plan, es hat viel gestimmt. Das hat Spaß gemacht zuzuschauen“, attestierte Grelics. Über weite Strecken war seine Mannschaft dominierend und erarbeitete sich auch gute Tormöglichkeiten „Aber es geht schon auch darum, dass du das dann nutzen kannst“, betonte der Münsinger Trainer. Alleine drei Alleingänge von Hans Zachenbacher, der häufiger hinter der ASV-Abwehrkette in Szene kam, zählte Grelics. Einer davon war der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer kurz vor dem Pausenpfiff, weitere Versuch liefen allerdings ins Leere.