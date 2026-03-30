Schwer erkämpft: TSV gewinnt in letzter Minute

Am Freitag hatte der TSV eine schwere Aufgabe vor der Brust. Der VfL Mullberg sollte Gegner sein und verkaufte sich in 90 Minuten mit viel Engagement und Herz. Mit einer massierten Defensive machte man es Caro sehr schwer. Keeper Deeke Becker blieb zwar weitestgehend beschäftigungslos, auf der anderen Seite schaffte es die TSV-Offensive aber parallel nicht, den hohen Ballbesitzanteil in gute Torchancen umzumünzen. Sogar eine numerische Überlegenheit nach einer roten Karte für Mullbergs Offensivmann Aden führte zu wenigen nennenswerten Möglichkeiten.