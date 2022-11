Robert Ramsak (r.) traf für den FC Bayern zum Derbysieg. – Foto: Christian Brüssel / FuPa

„Schwer erkämpft“ – FC Bayern-U17 gewinnt Derby gegen TSV 1860 und verteidigt Tabellenspitze Robert Ramsak entscheidet Stadtduell

Die U17 des FC Bayern hat das Stadtderby gegen den TSV 1860 München für sich entscheiden und bleibt damit weiterhin an der Spitze der Bundesliga Süd/Südwest.

München – Der FC Bayern bleibt weiterhin die Nummer eins der Stadt. Nachdem die U19 bereits am ersten Spieltag der Junioren-Bundesliga das Derby gegen den TSV 1860 deutlich mit 4:1 gewonnen hatte, zog die U17 in der 10. Runde nach. So einfach wie der zweitältesten Nachwuchsmannschaft des deutschen Rekordmeisters wurde es dem Team von Trainer Michael Hartmann am vergangenen Samstagnachmittag jedoch nicht gemacht.

Der FC Bayern ging als haushoher Favorit in die Partie und hatte unter anderem mit Adam Aznou, Jonathan Asp-Jensen und Adin Licina seine größten Talente von Beginn an auf dem Platz. Doch dennoch taten sich die Roten auf dem Trainingsgelände des TSV 1860 an der Grünwalder Stadion sehr schwer. Die Löwen gingen nach etwas mehr als einer halben Stunde sogar in Führung, der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsposition jedoch aberkannt. Auch im zweiten Durchgang änderte sich zu Beginn wenig. Erst in der Schlussphase nahm die Begegnung an Fahrt auf. Die beste Chance für die Gäste vergab Manuel Pisano. Doch der Stürmer scheiterte nach 75 Minuten aus kurzer Distanz am Löwen-Schlussmann. Sechs Minuten später fiel dann doch noch der goldene Treffer. Der erst wenige Minuten zuvor eingewechselte Louis Richter wurde im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Robert Ramsak. In der Folge konnten der FC Bayern den Derbysieg über die Zeit bringen. Unterschiedliche Welten: FC Bayern an der Spitze – TSV 1860 auf Abstiegsplatz