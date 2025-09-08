„Schwer, einen Rhythmus zu finden" – Geretsried kraft- und ideenlos

Nach gutem Saisonstart ist der Motor ins Stocken geraten: In einem Bayernligaspiel auf sehr niedrigem Niveau kassierte Aufsteiger TuS Geretsried bei Regionalliga-Absteiger Türkgücü München eine 0:1-Niederlage. Die Negativserie von nunmehr drei Niederlagen wurde nur durch ein 1:1 im Nachholspiel gegen Schwaig unterbrochen. „Irgendwann wird es schwierig“, stellte Daniel Dittmann nüchtern fest, dass die lange Liste an Spielerausfällen allmählich ihren Tribut fordert. „Wir müssen viel rotieren, haben heute wieder mit einer komplett neuen Kette in der Abwehr gespielt. Da ist es schwer, einen Rhythmus zu finden“, konstatierte der Geretsrieder Übungsleiter angesichts des Auftritts seiner Elf.

Bezeichnend für deren Harmlosigkeit an diesem Samstagnachmittag: Als der nach einer halben Stunde eingewechselte Kaan Aygün in der 45. Minute mit einem Schuss aus sieben Metern das Tor knapp verfehlte, war dies der erste Geretsrieder Torabschluss im ersten Durchgang. Das war den Gastgebern bereits in der zweiten Minute gelungen: Der Schuss von Dominik Kurija wurde von einem Geretsrieder Abwehrbein zur Ecke abgelenkt. In der Folgezeit war Cedomir Radic gut beschäftigt, wenngleich die Abschlüsse der Münchner für den TuS-Torhüter nicht mehr als Aufwärmcharakter hatten – sprich meist recht unplatziert aufs Tor kamen. Zum ersten Mal richtig strecken musste er sich nach zwölf Minuten bei einem Flachschuss von Mert Sahin. Wenig später nutzte Türkgücü-Kapitän Fatjon Celani das Durcheinander im Geretsrieder Strafraum zu einem Flachschuss ins linke Eck – 1:0 (19.).

Der Dittmann-Truppe gelang es überhaupt nicht, sich vom Druck der Gastgeber zu befreien, geschweige denn, einen durchdachten eigenen Angriff zu kreieren. Was auch daran lag, dass der angeschlagen ins Spiel gegangene Torjäger Srdan Ivkovic bei den Innenverteidigern Marcello Ljubicic und Rodriguez Fantozzi weitgehend abgemeldet war. „Wir haben wenig Linien überspielt, uns sehr viel im eigenen Drittel aufgehalten. Da war es für den Gegner leicht, uns zu pressen“, kommentierte der TuS-Coach die optische Überlegenheit der Gastgeber.