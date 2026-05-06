Schwenninger Effizienz: SV Nehren stolpert im Heimspiel

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In einem Duell, das vor allem durch die Defensivarbeit beider Mannschaften bestimmt war, schenkten sich der SV Nehren und der BSV 07 Schwenningen keinen Zentimeter Boden. Die Hausherren, die als Tabellenvierter in die Partie gingen, versuchten spielerische Akzente zu setzen, bissen sich jedoch immer wieder am kompakten Abwehrriegel der Schwenninger fest. Die Gäste lauerten geduldig auf ihre Chance und belohnten sich schließlich für ihren disziplinierten Auftritt.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit fiel die Entscheidung kurz nach dem Seitenwechsel: Den Treffer zum 0:1 erzielte Christoph Hall in der 56. Minute. In der Folge warf Nehren alles nach vorne, um die bittere Heimniederlage noch abzuwenden, doch die leidenschaftlich verteidigenden Schwenninger retteten den knappen Vorsprung über die Zeit.