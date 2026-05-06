Schwenninger Effizienz: SV Nehren stolpert im Heimspiel

In der Landesliga, Staffel 3, stand am heutigen Mittwochabend eine richtungsweisende Partie auf dem Programm. Das Spiel war geprägt von taktischer Disziplin und dem unbedingten Willen, den Anschluss an das obere Tabellendrittel zu festigen. In einer Begegnung, die bis zum Abpfiff von einer spürbaren Anspannung getragen wurde, entschied schließlich ein einziger Moment über Freud und Leid auf dem Rasen. Während die Gastgeber einen herben Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze hinnehmen mussten, feierten die Gäste einen hart erkämpften Auswärtssieg.
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In einem Duell, das vor allem durch die Defensivarbeit beider Mannschaften bestimmt war, schenkten sich der SV Nehren und der BSV 07 Schwenningen keinen Zentimeter Boden. Die Hausherren, die als Tabellenvierter in die Partie gingen, versuchten spielerische Akzente zu setzen, bissen sich jedoch immer wieder am kompakten Abwehrriegel der Schwenninger fest. Die Gäste lauerten geduldig auf ihre Chance und belohnten sich schließlich für ihren disziplinierten Auftritt.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit fiel die Entscheidung kurz nach dem Seitenwechsel: Den Treffer zum 0:1 erzielte Christoph Hall in der 56. Minute. In der Folge warf Nehren alles nach vorne, um die bittere Heimniederlage noch abzuwenden, doch die leidenschaftlich verteidigenden Schwenninger retteten den knappen Vorsprung über die Zeit.
Durch diesen Erfolg verbessert sich der BSV 07 Schwenningen mit nun 42 Punkten auf den achten Tabellenplatz. Für den SV Nehren hingegen ist dieser Punktverlust schmerzhaft; das Team verharrt bei 49 Zählern auf dem vierten Rang.
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