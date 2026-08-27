Schwenningen reist nach Empfingen, Aufsteiger Sulz beim Zweiten

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Der VfL Pfullingen gehört nach zwei Spieltagen zu den noch ungeschlagenen Mannschaften. Nach dem Unentschieden zum Auftakt gewann der VfL zuletzt mit 5:3 bei Aufsteiger SGM Deißlingen/Lauffen. Pfullingen führte bereits 2:0 und später 3:1, musste zwischenzeitlich aber noch das 3:3 hinnehmen, ehe zwei weitere Treffer den Sieg sicherten. Mit vier Punkten und 5:3 Toren steht Pfullingen auf Rang vier. Absteiger TSG Tübingen holte am zweiten Spieltag seine ersten Punkte. Beim SC 04 Tuttlingen gewann die TSG mit 2:1 und führte bereits nach elf Minuten 2:0. Erst in der 90. Minute fiel per Foulelfmeter der Anschlusstreffer. Tübingen steht mit drei Punkten und 2:3 Toren auf Rang neun.

Sa., 29.08.2026, 15:30 Uhr SV Zimmern SV Zimmern Sportfreunde Gechingen SF Gechingen 15:30 PUSH

Der SV Zimmern wartet nach zwei Spielen noch auf seinen ersten Sieg, holte zuletzt aber den ersten Punkt. Beim VfB Bösingen führte Zimmern nach dem Treffer von Kimi Amon in der 82. Minute bis tief in die Nachspielzeit. Erst in der 90.+3 Minute fiel noch das 1:1. Mit einem Punkt und 1:3 Toren steht Zimmern auf Rang 14. Aufsteiger Sportfreunde Gechingen ist dagegen noch ohne Zähler. Beim BSV 07 Schwenningen verlor Gechingen am zweiten Spieltag mit 2:6. Nach einem 0:2 verkürzte die Mannschaft per Foulelfmeter, kam später auch noch einmal auf 2:3 heran, ehe Schwenningen mit drei weiteren Treffern davonzog. Zwei Niederlagen und 3:10 Tore bedeuten Rang 16.

Sa., 29.08.2026, 15:30 Uhr VfL Nagold VfL Nagold SV Nehren SV Nehren 15:30 PUSH

Der VfL Nagold hat seine ersten beiden Saisonspiele gewonnen und steht mit sechs Punkten und 4:1 Toren auf Rang drei. Zuletzt setzte sich Nagold bei Aufsteiger SGM Dettingen/Glems mit 2:0 durch. Beide Treffer fielen in der zweiten Hälfte, damit blieb der VfL zugleich erstmals in dieser Saison ohne Gegentor. Der SV Nehren feierte beim VfR Sulz einen bemerkenswerten 3:2-Erfolg. Nehren lag nach 53 Minuten bereits 0:2 zurück, glich durch Treffer in der 70. und 77. Minute aus und gewann schließlich durch Marvin Hamms Tor in der 90.+3 Minute. Drei Punkte und 5:6 Tore bedeuten Rang acht. Nun trifft diese späte Aufholjagd auf ein Nagold, das bislang noch keinen Punkt abgegeben hat.

Der Tabellenführer gastiert bei einer Mannschaft, die offensiv ebenfalls bereits sechs Treffer erzielt hat. BSV 07 Schwenningen steht nach zwei Siegen mit sechs Punkten und 8:2 Toren auf Rang eins. Beim jüngsten 6:2 gegen Aufsteiger Sportfreunde Gechingen führte Schwenningen früh 2:0, ließ den Gegner zweimal herankommen und entschied die Partie anschließend mit drei Treffern innerhalb von acht Minuten endgültig. Die SG Empfingen hat drei Punkte und 6:5 Tore und steht auf Rang sieben. Beim VfL Mühlheim verlor Empfingen zuletzt 2:3, obwohl die Mannschaft zweimal in Führung gegangen war. Mühlheim glich jeweils aus und erzielte in der 76. Minute den Siegtreffer. Für Empfingen folgt damit unmittelbar das nächste Duell mit einem bislang verlustpunktfreien Gegner.

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen SV Croatia Reutlingen Croatia Reut 15:00 PUSH

Der SC 04 Tuttlingen musste am zweiten Spieltag seine erste Niederlage hinnehmen. Gegen Absteiger TSG Tübingen geriet Tuttlingen bereits in den ersten elf Minuten mit 0:2 in Rückstand. Erst in der 90. Minute gelang Buba Camara per Foulelfmeter der Treffer zum 1:2. Drei Punkte und 4:2 Tore bedeuten Rang sechs. Der SV Croatia Reutlingen wartet noch auf den ersten Sieg. Zuletzt führte Croatia gegen den SV Seedorf seit der 34. Minute mit 1:0, musste aber in der 86. Minute noch den Ausgleich hinnehmen. Mit einem Punkt und 2:3 Toren steht Reutlingen auf Rang zwölf. Tuttlingen versucht damit, nach dem ersten Rückschlag wieder zu punkten, während Croatia den ersten Dreier sucht.

Der SV Seedorf ist nach zwei Spielen noch ungeschlagen. Vier Punkte und 3:1 Tore bringen Rang fünf. Zuletzt kam Seedorf beim SV Croatia Reutlingen zu einem späten 1:1. Nach einem Rückstand aus der ersten Hälfte gelang Jonas Haag in der 86. Minute noch der Ausgleich. Aufsteiger SGM Dettingen/Glems steht mit einem Punkt und 2:4 Toren auf Rang 13. Beim zweiten Spieltag verlor die SGM gegen den VfL Nagold mit 0:2, nachdem beide Gegentreffer in der zweiten Hälfte gefallen waren. Damit trifft Seedorf auf einen Aufsteiger, der nach seinem Unentschieden zum Saisonbeginn weiterhin auf den ersten Sieg wartet.

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr VfR Sulz VfR Sulz VfL Mühlheim VfL Mühlheim 15:30 PUSH

Aufsteiger VfR Sulz steht nach zwei Spielen mit einem Punkt und 4:5 Toren auf Rang elf. Besonders schmerzhaft verlief das jüngste 2:3 gegen den SV Nehren. Sulz führte nach 53 Minuten 2:0, musste zunächst innerhalb von sieben Minuten den Ausgleich hinnehmen und kassierte in der 90.+3 Minute noch den entscheidenden dritten Gegentreffer. Nun kommt mit dem VfL Mühlheim eine der drei Mannschaften mit perfekter Punkteausbeute. Mühlheim gewann zuletzt 3:2 gegen die SG Empfingen, obwohl der VfL zweimal zurücklag. Max Anders erzielte in der 76. Minute den Siegtreffer. Mit sechs Punkten und 7:3 Toren steht Mühlheim auf Rang zwei und reist damit als Teil der noch makellosen Spitzengruppe nach Sulz.