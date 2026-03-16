Schwendi setzt auf Kontinuität auf der Trainerbank

Die Sportfreunde Schwendi setzen weiterhin auf Kontinuität auf der Trainerbank. Der Verein und Cheftrainer Dardan Morina haben sich vorzeitig auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit verständigt. Der 37-Jährige, der seit Oktober 2024 die erste Mannschaft betreut, bleibt dem Verein nun mindestens bis zum Sommer 2027 erhalten.
„Ich spüre hier einen großen Rückhalt im Verein und freue mich sehr, auch weiterhin mit dieser tollen Mannschaft arbeiten zu dürfen“, sagt Morina nach der Vertragsverlängerung. Abteilungsleiter Thomas Rohmer zeigt sich ebenfalls zufrieden mit der Einigung: „Wir sind mit der Arbeit von Dardan und seinem Trainerteam sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit ist von großem Vertrauen geprägt und wir freuen uns, dass sie auch für die kommende Spielzeit zugesagt haben.“
Neben der ersten Mannschaft können die SFS auch bei der zweiten Mannschaft Vollzug melden. Michael „Figo“ Marquardt hat seine Zusage ebenfalls frühzeitig gegeben und bleibt damit bis mindestens Sommer 2027 Cheftrainer der Zweitvertretung der Sportfreunde.
Der 40-Jährige ist seit über drei Jahrzehnten eng mit dem Verein verbunden und gilt als wichtiger Baustein in der Entwicklung der zweiten Mannschaft. „Schwendi ist für mich Heimat. Deshalb freue ich mich über das Vertrauen des Vereins und möchte dieses gerne mit meiner Arbeit zurückzahlen“, sagt Marquardt. Auch Markus Lerch, stellvertretender Abteilungsleiter der Sportfreunde, spricht von einem wichtigen Schritt für den Verein und ist ebenfalls sehr erfreut über die Verlängerung: „Figo macht einen tollen Job mit der Mannschaft und bringt viel Engagement ein. Es war unser Wunsch, dass er weiterhin bei uns bleibt.“
Mit den frühzeitigen Vertragsverlängerungen auf beiden Trainerpositionen setzen die Sportfreunde Schwendi ein klares Zeichen für Stabilität, Kontinuität und eine langfristige sportliche Entwicklung im Verein.