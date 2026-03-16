Schwendi setzt auf Kontinuität auf der Trainerbank Sportfreunde verlängern frühzeitig mit Morina und Marquardt von Matthias Kloos · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

Freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit: Thomas Rohmer, Michael Marquardt, Dardan Morina und Markus Lerch (von links) – Foto: Adrian Matits – SF Schwe

Die Sportfreunde Schwendi setzen weiterhin auf Kontinuität auf der Trainerbank. Der Verein und Cheftrainer Dardan Morina haben sich vorzeitig auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit verständigt. Der 37-Jährige, der seit Oktober 2024 die erste Mannschaft betreut, bleibt dem Verein nun mindestens bis zum Sommer 2027 erhalten.

„Ich spüre hier einen großen Rückhalt im Verein und freue mich sehr, auch weiterhin mit dieser tollen Mannschaft arbeiten zu dürfen“, sagt Morina nach der Vertragsverlängerung. Abteilungsleiter Thomas Rohmer zeigt sich ebenfalls zufrieden mit der Einigung: „Wir sind mit der Arbeit von Dardan und seinem Trainerteam sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit ist von großem Vertrauen geprägt und wir freuen uns, dass sie auch für die kommende Spielzeit zugesagt haben.“ Neben der ersten Mannschaft können die SFS auch bei der zweiten Mannschaft Vollzug melden. Michael „Figo“ Marquardt hat seine Zusage ebenfalls frühzeitig gegeben und bleibt damit bis mindestens Sommer 2027 Cheftrainer der Zweitvertretung der Sportfreunde.