Schwemer-Hattrick bringt Waldtrudering drei Punkte in Unterhaching

Die Partie zwischen Fortuna Unterhaching und Waldtrudering lief gerade fünf Minuten, als sich Franz auf der linken Seite den Ball zum Eckstoß zurecht legte und mit seiner Hereingabe am langen Pfosten Schwemer fand, der aus kurzer Distanz einnickte. Nach diesem frühen Highlight verflachte die Begegnung jedoch weitgehend; die Gäste wussten mit ihrem deutlichen Plus an Ballbesitz zu selten etwas zielstrebiges anzufangen, die Hausherren konnten sich gegen die aggressive Waldtruderinger Defensive kaum befreien, geschweige denn zu Abschlüssen kommen. Einer der wenigen Höhepunkte in der Folgezeit war ein starker Steckpass von Querfurth auf den startenden Mayer, der von halblinks frei auf den Keeper zusteuern durfte, mit einem unnötigen Chip-Versuch das Gehäuse jedoch deutlich verfehlte. So plätscherte das Geschehen auf mäßigen Niveau dahin, bis es nach einer knappen halben Stunde nach einer Kopie des ersten Treffers plötzlich 0:2 stand. Das Duo Franz/Schwemer schien nun heißgelaufen, keine vier Minuten später assistierte ersterer zum dritten Mal, eine Hereingabe aus dem rechten Halbfeld köpfte Schwemer stark ins rechte Eck zum 0:3 und damit zum Kopfball-Hattrick. Anschließend verloren die Gäste etwas den Fokus und ließen die Hausherren das eine oder andere Mal am Anschlusstreffer schnuppern. Den Anfang machte eine etwas unsaubere Rückgabe von L. Berger, die TW Weinbrenner auf dem falschen Fuß erwischte und beinahe im eigenen Netz gelandet wäre. Nach einem schönen Spielzug über mehrere Stationen konnte ein Fortune letztlich aus 8 Metern halblinker Position abschließen, verfehlte das lange Eck jedoch um einen Meter. Kurz vor der Pause bekamen die Gastgeber dann noch einen Freistoß aus 20 Metern zentraler Position zugesprochen, welcher jedoch in der Mauer landete.