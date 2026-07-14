"Schweizer Taschenmesser" und jugendliche Frische

Vor Kurzem spielte Paul Grzega noch das Landespokal-Finale mit Germania Halberstadt. – Foto: © Ulf Schubert

Nach den bereits vorgestellten Neuzugängen Khalef und Bartholmeß ( wir berichteten ) treibt der FC Einheit Bad Berka seine Personalplanungen für die erste Thüringenliga-Saison der Vereinsgeschichte weiter voran. Die Kurstädter wollen sich für das Abenteuer in Thüringens höchster Spielklasse bestmöglich aufstellen und setzen dabei auf einen Mix aus Erfahrung, Entwicklungspotenzial und talentierten Eigengewächsen.

Einheit-Teammanager Marcel Radecker, der in der vergangenen Saison als Trainer den historischen Aufstieg in die Thüringenliga realisierte, freut sich besonders über den gelungenen Coup: „Mit Paul Grzega ist uns natürlich ein klasse Transfer gelungen. Da Paul früher mit Denis Jäpel beim FC Carl Zeiss Jena II in der Oberliga zusammengespielt hat und der Kontakt noch bestand, kam die Sache ins Rollen, nachdem Paul wieder nach Jena gezogen ist. Ich habe dann den Kontakt aufgenommen und nach zwei bis drei Telefonaten sowie einem sehr guten persönlichen Treffen konnten wir uns einigen.“

Den spektakulärsten Transfer landete der Aufsteiger mit der Verpflichtung von Paul Grzega. Der 28-Jährige wechselt vom Oberliga-Spitzenteam VfB Germania Halberstadt nach Bad Berka und bringt reichlich höherklassige Erfahrung mit. Für die Harzer absolvierte der Rechtsfuß insgesamt 64 Regionalliga- und 70 Oberligaspiele, in denen ihm 18 Treffer gelangen. Damit erhält die Einheit nicht nur Qualität, sondern auch einen Spieler, der auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen kann.

Vor allem die Vielseitigkeit und Erfahrung des Neuzugangs sollen der Mannschaft weiterhelfen. „Paul wird uns natürlich sofort helfen können. Er ist ein Spielertyp wie ein Schweizer Taschenmesser – auf dem Platz vielseitig einsetzbar. Seine Erfahrungen aus zahlreichen Oberliga- und Regionalligaspielen werden für uns enorm wertvoll sein“, so Radecker.

Junge Verstärkungen für mehr Breite

Neben dem erfahrenen Grzega setzt Bad Berka bewusst auch auf entwicklungsfähige junge Spieler. Vom FC Borntal Erfurt schließen sich David Hupach und Madoc Seymour den Kurstädtern an.

Hupach hatte bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison bei der Einheit mittrainiert. „Den Kontakt haben Roger Silbermann und Silvio Kayser hergestellt. Jetzt haben wir und der Spieler entschieden, das Abenteuer Thüringenliga gemeinsam anzugehen. Damit stellen wir uns in der Breite besser auf“, erklärt Radecker. Der laufstarke und wuselige Mittelfeldspieler soll zusätzliche Optionen im Zentrum schaffen.

Auch Innen- beziehungsweise Linksverteidiger Madoc Seymour bringt viel Entwicklungspotenzial mit. „Madoc ist über einen unserer Spieler zu uns gekommen und möchte das Abenteuer Thüringenliga mit uns angehen. Er wird wie alle jungen Spieler Zeit brauchen, hat aber mit seinem starken linken Fuß, seiner Schnelligkeit und Kopfballstärke sehr interessante Qualitäten“, sagt der Teammanager.

Mit Paul Jordan vom FSV 1996 Preußen Bad Langensalza verstärkt zudem ein weiterer junger Offensivspieler den Kader. Auch hier waren Silbermann und Kayser maßgeblich an der Verpflichtung beteiligt. „Paul wird uns in der Breite des Kaders weiterhelfen. Er ist ein offensiver Flügelspieler, hat in Bad Langensalza bereits Thüringenliga-Luft geschnuppert und ist ein schneller Außenbahnspieler mit Zug zur Mitte“, beschreibt Radecker den Neuzugang.

Nachwuchs bleibt ein wichtiger Baustein

Parallel dazu verlieren die Verantwortlichen den eigenen Nachwuchs nicht aus den Augen. Mit Luca Schönemann, Laurenz Budde und Clemens Brinkmann trainieren aktuell drei talentierte Eigengewächse in der Vorbereitung mit der ersten Mannschaft. Ob der Sprung in den Thüringenliga-Kader bereits gelingt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. „Das sind sehr gut ausgebildete Jungs aus unserer Jugend. Was daraus entstehen kann, werden wir am Ende der Vorbereitung sehen. Warum sollte es nicht einer der Jungs in die Thüringenliga schaffen? Sollte es noch nicht reichen, werden sie unserer zweiten Mannschaft sehr gut zu Gesicht stehen“, betont Radecker.

Der eingeschlagene Weg

Langfristig bleibt die Förderung eigener Talente ein wichtiger Bestandteil der Vereinsphilosophie. „Unser Weg ist ganz klar: Wir hoffen, dass wir über kurz oder lang wieder Eigengewächse aus unserer sehr guten Nachwuchsarbeit in die erste Mannschaft bekommen. Da das aber noch etwas dauern kann, müssen wir uns natürlich auch auf dem Transfermarkt umschauen.“

Mit den bisherigen Verpflichtungen scheint dem Thüringenliga-Aufsteiger genau dieser Spagat gelungen zu sein: Erfahrene Verstärkungen wie Paul Grzega sollen der Mannschaft sofort Stabilität verleihen, während junge, hungrige Spieler den Konkurrenzkampf beleben und sich perspektivisch entwickeln können. So wollen die Kurstädter in ihrer Premierensaison in Thüringens höchster Spielklasse konkurrenzfähig sein.