Schweiz – Luxemburg: ein Experiment, das schiefging

Dem starken Auftritt gegen Schweden folgte in St.Gallen die Ernüchterung. Vor weniger Zuschauern als beim Heimspiel gegen die Skandinavier – nur 8.363 Fans, darunter rund hundert Luxemburger Anhänger, waren im Kybunpark anwesend – bekam die FLF-Auswahl vor allem in der 1.Halbzeit keinen Fuß auf den Boden. Eine andere Ausrichtung als am Samstag, vier Änderungen in der Startelf, ein Block der entweder zu hoch oder zu weit auseinander stand oder eine gewisse mentale Behäbigkeit – all diese Faktoren trugen dazu bei, dass Laurent Jans und Co. Glück hatten, kein Debakel erlebt zu haben. Der bärenstarke Muheim sorgte über seinen linken Flügel stets für Gefahr und bereitete so auch das frühe 1:0 durch Vargas vor, der vom Elfmeterpunkt humorlos traf (9.‘). Ein Elfer von Embolo schraubte das Ergebnis keine 180 Sekunden später auf 2:0, ehe ein Treffer der Eidgenossen wegen einer Abseitsstellung aufgehoben wurde.

Die äußerst präzisen Befreiungsschläge der Schweiz, gepaart mit pfeilschnellen Stürmern, ließen Luxemburg stets schlecht aussehen. Immerhin kamen die Gäste Mitte der 1.Hälfte zu zwei guten Gelegenheiten. Ein Kopfball von Korac nach Ecke wurde glänzend von Mvogo pariert und kurz darauf ging ein Schuss von Moreira aus rund 17 Metern knapp über das Gehäuse. Quasi im Gegenzug spielten die Hausherren erneut schnell auf den linken Flügel, wo Vargas im Rücken der Luxemburger Abwehr frei zum Abschluss kam (3:0, 29.‘). Kurz vor dem Halbzeitpfiff scheiterte Ndoye nach einem Solo dann noch an einer Glanztat von Moris.