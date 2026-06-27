Schweißtreibender Auftakt: BSV Rehden startet in die Vorbereitung Bei sommerlichen Temperaturen bittet Cheftrainer Majid Cirousse seine Mannschaft zur ersten Einheit der neuen Saison von red · Heute, 15:29 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Mit dem ersten Training hat für den BSV Rehden die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison 2026/27 begonnen. Trotz hochsommerlicher Temperaturen herrschte auf dem Trainingsplatz große Motivation – die Mannschaft startete mit viel Engagement in die kommenden Wochen.

Die Sommerpause ist beendet: Am Mittwochabend bat Cheftrainer Majid Cirousse seine Mannschaft erstmals wieder auf den Trainingsplatz. Damit fiel in den Waldsportstätten offiziell der Startschuss für die Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison. Bei hochsommerlichen Temperaturen verlangte die erste Einheit den Spielern bereits einiges ab. Dennoch war von Müdigkeit wenig zu spüren. Die Mannschaft präsentierte sich engagiert und absolvierte die ersten Übungen mit hoher Intensität.