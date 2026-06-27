Schweißtreibender Auftakt: BSV Rehden startet in die Vorbereitung

Mit dem ersten Training hat für den BSV Rehden die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison 2026/27 begonnen. Trotz hochsommerlicher Temperaturen herrschte auf dem Trainingsplatz große Motivation – die Mannschaft startete mit viel Engagement in die kommenden Wochen.
Die Sommerpause ist beendet: Am Mittwochabend bat Cheftrainer Majid Cirousse seine Mannschaft erstmals wieder auf den Trainingsplatz. Damit fiel in den Waldsportstätten offiziell der Startschuss für die Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison.
Bei hochsommerlichen Temperaturen verlangte die erste Einheit den Spielern bereits einiges ab. Dennoch war von Müdigkeit wenig zu spüren. Die Mannschaft präsentierte sich engagiert und absolvierte die ersten Übungen mit hoher Intensität.
Nach den personellen Veränderungen der vergangenen Wochen standen auch die Neuzugänge erstmals gemeinsam mit ihren neuen Teamkollegen auf dem Platz. Die ersten Eindrücke vermittelten ein geschlossenes Bild: Die Stimmung innerhalb der Mannschaft war positiv, die Motivation für die bevorstehenden Aufgaben deutlich spürbar.
In den kommenden Wochen will der BSV Rehden die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison legen. Neben zahlreichen Trainingseinheiten stehen mehrere Testspiele und ein Trainingslager auf dem Programm, ehe die Oberliga Niedersachsen in die neue Spielzeit startet.