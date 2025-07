Schweiß, Taktik, Tempoläufe: VfL Osnabrück zieht im Tirol das Tempo an

Der zweite Tag des Trainingslagers im österreichischen Stans brachte für den VfL Osnabrück das volle Programm: zwei schweißtreibende Einheiten, jede Menge taktischer Input und ein knallhartes Lauftraining am Nachmittag. Was Profis in der Saisonvorbereitung erwartet, wurde am Dienstag mehr als deutlich – die Belastung war hoch, die Anforderungen präzise gesetzt.