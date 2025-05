Schweinhütt stellt sich neu auf: Dengler wird Trainer - 3 Neue fix

Beim A-Klassisten SpVgg Schweinhütt steht zur neuen Saison ein sportlicher Wechsel an. Die Grün-Weißen werden ab der kommenden Saison von Markus Dengler gecoacht. Der langjährige Stürmer des SC Zwiesel, der das Kreisliga-Team der Glasstädter von Juni 2021 bis August 2022 anleitete, tritt somit die Nachfolge von Andreas Bischoff an, der zur neuen Spielzeit Spielertrainer bei der SG Rabenstein I / Lindberg II wird

Außerdem gibt es auch in der sportlichen Leitung einen Wechsel. Nach über 20 Jahren gibt Michael Köppl die sportliche Verantwortung zur neuen Saison an den ehemaligen Kapitän Alexander Wurzer ab, der auch schon bei der Trainersuche das Kommando übernommen hat. "Es freut mich riesig, in die großen Fußstapfen von Mich treten zu dürfen. Außerdem freue ich mich total auf die neuen Aufgaben und bin mächtig stolz, dass der Verein, in dem ich auch viele Jahre spielen durfte, sein Vertrauen hier in mich setzt“, lässt Wurzer verlauten.







Zur kommenden Spielzeit wünschen sich die Schweinhütter nach einer durchwachsen verlaufenen Spielzeit einen Neustart. Vor allem die sehr zerfahrene Hinrunde brachte die Verantwortlichen zur Überlegung, etwas Neues machen zu wollen. "Die Trainersuche in den letzten Monaten war sehr intensiv. Wir haben aber mit Markus Dengler unseren absoluten Wunschtrainer gefunden. Mit dem Wechsel erhoffen wir uns vor allem einen sportlichen Neuanfang und sind uns sicher, mit Markus einen kompetenten Fußballfachmann für den Verein gewonnen zu haben", macht Wurzer weiter klar. Darüber hinaus freut sich der neue sportliche Leiter auch, dass Benedikt Kuchler der SpVgg treu bleibt und auch in der kommenden Saison als Co-Spielertrainer fungieren wird.